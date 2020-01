Il Consiglio comunale di Siena si riunisce il 31 gennaio

Per la Giornata della Memoria intervento di Giovanni Gozzini

SIENA. Il Consiglio Comunale è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in seduta pubblica in prima convocazione, per il giorno 31/01/2020 alle ore 9,00 per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO

N.

Tipologia

NR

Anno

1

MOZIONE

6

2020

MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI, IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI, PER SIENA PIERLUIGI PICCINI, MASSIMO MAZZINI, VANNI GRICCIOLI SULLO STATO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI CON LE PARTI SOCIALI E LE CATEGORIE ECONOMICHE A SIENA.

2

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

227

2019

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI AREA – APPROVAZIONE.

3

PROPOSTA DELIBERA DI

CONSIGLIO

21

2020

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE. APPROVAZIONE.

4

PROPOSTA DELIBERA DI

CONSIGLIO

22

2020

ADESIONE ALL’UFFICIO COMUNE PER LE ESPROPRIAZIONI DI PUBBLICA UTILITA’ DI CUI ALL’ART. 6, CO. 4, DPR 327/2001 E ART. 6, CO, 2, LRT N. 30/2005. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 267/200.

5

PROPOSTA DELIBERA DI

CONSIGLIO

32

2020

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “ASSETTO DEL TERRITORIO” – SOSTITUZIONE COMPONENTE.

6

APPROVAZIONE VERBALE

10

2020

APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI (19/12/2019 – 23/12/2019).

7

COMUNICAZIONI

11

2020

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

8

INTERROGAZIONE

8

2020

INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SU MANCATA CITAZIONE DI SIENA NEL FILM SIX UNDERGROUND.

9

INTERROGAZIONE

9

2020

INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO ALLA MANUTENZIONE DEI CARTELLI STRADALI RECANTI LA DICITURA “COMUNE DI SIENA CAMPAGNA SICUREZZA STRADALE”.

10

INTERROGAZIONE

14

2020

INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALL’AGGIORNAMENTO SUL DASPO URBANO.

11

INTERROGAZIONE

15

2020

INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA MARIA CONCETTA RAPONI IN MERITO ALLE DIMISSIONI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE.

12

INTERROGAZIONE

16

2020

INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO PER LA STESURA DI UN REGOLAMENTO PER I CENTRI STORICI E ALLA PROMOZIONE DI UNA LEGGE NAZIONALE SUI CENTRI STORICI DELLE COSIDDETTE “CITTA’ D’ARTE”.

13

INTERROGAZIONE

17

2020

INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLA MARGINALIZZAZIONE DELLE COMPAGNIE TEATRALI SENESI.

14

INTERROGAZIONE

18

2020

INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULL’ACCORDO CON SEI TOSCANA PER LO SMALTIMENTO DELL’AMIANTO.

15

INTERROGAZIONE

20

2020

INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEGLI SPAZI DELLE “LOGGE DEL PAPA”.

16

INTERROGAZIONE

23

2020

INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE SULLE ALIENAZIONI DEI BENI IMMOBILIARI DEL COMUNE DI SIENA.

17

INTERROGAZIONE

24

2020

INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DEGLI ACCORDI INTRAPRESI CON I RESIDENTI DI VIA VIVALDI PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA.

18

INTERROGAZIONE

25

2020

INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE SUI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE DI RAVACCIANO.

19

INTERROGAZIONE

26

2020

INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE SULLA RISOLUZIONE DEI NUMEROSI CANTIERI ANCORA IN ESSERE NELLE VIE CITTADINE PERIFERICHE

20

INTERROGAZIONE

27

2020

INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI SULL’ENTITA’ DELL’ECOTASSA PER L’UTENZA DELLA CITTA’.

21

INTERROGAZIONE

28

2020

INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMCORATICO ALESSANDRO MASI SULL’ANNUNCIATO SPOSTAMENTO DEL MERCATO IN FORTEZZA.

22

INTERROGAZIONE

31

2020

INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA DAVIDE DORE IN MERITO ALL’ATTUALE SITUAZIONE DEL CIMITERO DEEL LATERINO.

23

MOZIONE

19

2020

MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA ALESSANDRA BAGNOLI, MAURIZIO FORZONI, BERNARDO MAGGIORELLI IN MERITO ALL’INTITOLAZIONE DI UNA VIA, DI UNA PIAZZA O ATTRAVERSO L’INSTALLAZIONE DI UNA TARGA O CIPPO COMMEMORATIVO IN RICORDO DI NORMA COSSETTO (MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE).

24

MOZIONE

29

2020

MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO DAVIDE CIACCI CON PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA BANCA DATI DESTINATA ALLA REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) ISTITUITA PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE.

25

MOZIONE

30

2020

MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’AGGIORNAMENTO DEL “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”.

Al termine i lavori proseguiranno per la trattazione del seguente ordine del giorno: Giornata della Memoria: intervento del Prof. Giovanni Gozzini.