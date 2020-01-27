Il Consiglio comunale di Siena si riunisce il 31 gennaio

Per la Giornata della Memoria intervento di Giovanni Gozzini
SIENA. Il Consiglio Comunale è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in seduta pubblica in prima convocazione, per il giorno 31/01/2020 alle ore 9,00 per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO
N.
Tipologia
NR
Anno
1
MOZIONE
6
2020
MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI, IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI, PER SIENA PIERLUIGI PICCINI, MASSIMO MAZZINI, VANNI GRICCIOLI SULLO STATO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI CON LE PARTI SOCIALI E LE CATEGORIE ECONOMICHE A SIENA.
2
PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
227
2019
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI AREA – APPROVAZIONE.
3
PROPOSTA DELIBERA DI
CONSIGLIO
21
2020
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE. APPROVAZIONE.
4
PROPOSTA DELIBERA DI
CONSIGLIO
22
2020
ADESIONE ALL’UFFICIO COMUNE PER LE ESPROPRIAZIONI DI PUBBLICA UTILITA’ DI CUI ALL’ART. 6, CO. 4, DPR 327/2001 E ART. 6, CO, 2, LRT N. 30/2005. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 267/200.
5
PROPOSTA DELIBERA DI
CONSIGLIO
32
2020
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “ASSETTO DEL TERRITORIO” – SOSTITUZIONE COMPONENTE.
6
APPROVAZIONE VERBALE
10
2020
APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI (19/12/2019 – 23/12/2019).
7
COMUNICAZIONI
11
2020
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.
8
INTERROGAZIONE
8
2020
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SU MANCATA CITAZIONE DI SIENA NEL FILM SIX UNDERGROUND.
9
INTERROGAZIONE
9
2020
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO ALLA MANUTENZIONE DEI CARTELLI STRADALI RECANTI LA DICITURA “COMUNE DI SIENA CAMPAGNA SICUREZZA STRADALE”.
10
INTERROGAZIONE
14
2020
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALL’AGGIORNAMENTO SUL DASPO URBANO.
11
INTERROGAZIONE
15
2020
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA MARIA CONCETTA RAPONI IN MERITO ALLE DIMISSIONI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE.
12
INTERROGAZIONE
16
2020
INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO PER LA STESURA DI UN REGOLAMENTO PER I CENTRI STORICI E ALLA PROMOZIONE DI UNA LEGGE NAZIONALE SUI CENTRI STORICI DELLE COSIDDETTE “CITTA’ D’ARTE”.
13
INTERROGAZIONE
17
2020
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLA MARGINALIZZAZIONE DELLE COMPAGNIE TEATRALI SENESI.
14
INTERROGAZIONE
18
2020
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULL’ACCORDO CON SEI TOSCANA PER LO SMALTIMENTO DELL’AMIANTO.
15
INTERROGAZIONE
20
2020
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEGLI SPAZI DELLE “LOGGE DEL PAPA”.
16
INTERROGAZIONE
23
2020
INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE SULLE ALIENAZIONI DEI BENI IMMOBILIARI DEL COMUNE DI SIENA.
17
INTERROGAZIONE
24
2020
INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DEGLI ACCORDI INTRAPRESI CON I RESIDENTI DI VIA VIVALDI PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA.
18
INTERROGAZIONE
25
2020
INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE SUI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE DI RAVACCIANO.
19
INTERROGAZIONE
26
2020
INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE SULLA RISOLUZIONE DEI NUMEROSI CANTIERI ANCORA IN ESSERE NELLE VIE CITTADINE PERIFERICHE
20
INTERROGAZIONE
27
2020
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI SULL’ENTITA’ DELL’ECOTASSA PER L’UTENZA DELLA CITTA’.
21
INTERROGAZIONE
28
2020
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMCORATICO ALESSANDRO MASI SULL’ANNUNCIATO SPOSTAMENTO DEL MERCATO IN FORTEZZA.
22
INTERROGAZIONE
31
2020
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA DAVIDE DORE IN MERITO ALL’ATTUALE SITUAZIONE DEL CIMITERO DEEL LATERINO.
23
MOZIONE
19
2020
MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA ALESSANDRA BAGNOLI, MAURIZIO FORZONI, BERNARDO MAGGIORELLI IN MERITO ALL’INTITOLAZIONE DI UNA VIA, DI UNA PIAZZA O ATTRAVERSO L’INSTALLAZIONE DI UNA TARGA O CIPPO COMMEMORATIVO IN RICORDO DI NORMA COSSETTO (MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE).
24
MOZIONE
29
2020
MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO DAVIDE CIACCI CON PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA BANCA DATI DESTINATA ALLA REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) ISTITUITA PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE.
25
MOZIONE
30
2020
MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’AGGIORNAMENTO DEL “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”.
Al termine i lavori proseguiranno per la trattazione del seguente ordine del giorno: Giornata della Memoria: intervento del Prof. Giovanni Gozzini.