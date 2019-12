Il Consiglio comunale contro ogni forma di estremismo politico

L'assemblea ha dato mandato al presidente Falorni di comunicare i contenuti dell'atto

SIENA. In occasione del Consiglio Comunale del 21 novembre 2019, è stato approvato un documento in cui l’assemblea ha inteso prendere le distanze da ogni forma di estremismo politico, invitando il presidente del Consiglio Comunale, in quanto espressione del massimo consesso rappresentativo cittadino, a comunicarne alla stampa i contenuti, che si riassumono come segue.

“Il Consiglio Comunale di Siena afferma distanza, anche a nome dell’Intera Comunità che rappresenta, da ogni estremismo e forma di ideologia e comportamenti discriminatori;

stigmatizza e condanna qualsiasi manifestazione di violenza che possa innestarsi sulla discriminazione e sfociare in intolleranza;

afferma con forza i valori della democrazia e dell’antifascismo, base della Costituzione della Repubblica nata dalla lotta contro il nazifascismo;

ribadisce l’importanza dei valori delle libertà democratiche e della pacifica convivenza e della formazione dei giovani su questi princìpi di libertà e democrazia;

esprime vicinanza e condivisione per l’operato di tutte le Forze dell’Ordine e per la Magistratura, che svolgono quotidianamente, con abnegazione e professionalità, un lavoro fondamentale a tutela della sicurezza di tutti i cittadini”.

Marco Falorni – presidente Consiglio Comunale Siena