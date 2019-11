Il Comune vicino alla famiglia della donna morta in piazza del Campo

SIENA. Il Comune di Siena esprime la vicinanza e le condoglianze alla famiglia della giovane donna per la disgrazia avvenuta in Piazza del Campo.

“Nell’esprimere sentimenti di affetto e la disponibilità per qualunque necessità dovesse occorrere, in questo momento così triste – ha detto il sindaco Luigi De Mossi – si deve anche sottolineare e ringraziare la professionalità e la tempestività degli operatori sanitari e delle forze dell’ordine tutte che nell’immediatezza, insieme al Signor Questore, sono giunti sul posto coordinandosi e collaborando in modo esemplare.

Non facciamo riferimento ad altri comportamenti che hanno offeso tutta la città per non unire in questo comunicato persone che non meritano di essere poste sullo stesso piano della famiglia colpita dal grave lutto”.