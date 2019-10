Il Comune stanzia 200mila euro per il Santa Petronilla

Approvato dalla giunta il progetto di fattibilità per la climatizzazione estiva dell’ex convento

SIENA. Duecentomila euro per migliorare il confort della Residenza Sanitaria per disabili “Santa Petronilla” e dell’annesso centro diurno. Lo stanziamento è stato deciso dalla giunta comunale che ha approvato il progetto di fattibilità per gli interventi di climatizzazione estiva dell’ex convento.

“Nelle passate stagioni estive avevamo ricevuto la segnalazione, da parte degli utenti, loro familiari e dei gestori, sul fatto che i locali fossero caratterizzati da temperature eccessivamente elevate, al punto di rendere difficoltosa la permanenza negli ambienti, specialmente in considerazione delle particolari difficoltà che hanno i fruitori della struttura”, spiega l’assessore al Sociale, FrancescA Appolloni. Di fronte a questa situazione l’amministrazione si è messa all’opera “per rendere più confortevole e accogliente la permanenza nei locali”.

“Gli ambienti più disagiati – come ha illustrato l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Sportelli – risultano la loggia vetrata al piano terreno e le camere dei residenti al piano primo dell’immobile. Per migliorare il comfort termico e la qualità della vita degli ospiti del centro, considerate le particolari esigenze derivate dal loro stato di disabilità, si è reso necessario avviare la progettazione di lavori che consistono nella collocazione di un sistema di schermatura solare in corrispondenza della loggia al piano terreno e nella realizzazione di un impianto di condizionamento delle camere al primo pianO”.

Nello specifico per l’ombreggiamento delle vetrate che affacciano sul chiostro interno sarà realizzato un sistema di tipo frangisole mentre per gli alloggi dei residenti si prevede l’installazione di un impianto di climatizzazione, e ogni camera sarà dotata di split interno. L’allestimento del cantiere sarà nel rispetto delle necessità della struttura limitando al massimo ogni disagio per gli ospiti.