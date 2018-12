Il Comune potenzia gli impianti sportivi

Interventi approvati dalla giunta comunale per il camposcuola Corsi ed il campo di Torre Fiorentina

SIENA. La giunta comunale ha approvato i progetti definitivi in linea tecnica, per un investimento pari a quasi un milione di euro, destinati alla sostituzione della pavimentazione della pista di atletica leggera del campo scuola “Renzo Corsi”, e del manto sintetico del campo da calcio di Torre Fiorentina. La decisione è stata adottata dalla giunta lo scorso 13 dicembre, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Sportelli, per una spesa complessiva di 980.000 euro.

L’amministrazione conta di intercettare i finanziamenti dal Bando per lo sport i cui progetti per partecipare dovevano essere presentati entro lo scorso 17 dicembre.

In particolare l’intervento al Campo scuola “Renzo Corsi” prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione della pista di atletica leggera e l’adeguamento funzionale impiantistico degli spogliatoi.

Per l’impianto da calcio di Torre Fiorentina è prevista, invece, una nuova superficie in erba sintetica, oltre alla messa a norma dei drenaggi e una nuova regimentazione delle acque.

Gli interventi, in particolare quello relativo al Campo scuola, si rendono necessari oltre che per la fruizione dei tanti praticanti delle discipline di atletica, anche in funzione del più ampio progetto di Siena Capitale dello Sport 2021.