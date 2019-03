Il Comune partecipa a “Earth Hour WWF 2019”

SIENA. La Giunta ha approvato la partecipazione all’iniziativa “Earth Hour 2019”, promossa dal WWF internazionale, come momento di mobilitazione rispetto ai cambiamenti climatici.

Come ha sottolineato l’assessore all’Ambiente, Silvia Buzzichelli “lo spegnimento dell’illuminazione monumentale di piazza Il Campo sabato prossimo 30 marzo dalle 20.30 alle 21.30 vuole testimoniare l’attenzione e l’impegno di cittadini e istituzioni verso la sfida della riduzione delle emissioni climalteranti. Un gesto simbolico, ma significativo per rinnovare la volontà e proseguire le azioni per un futuro sostenibile”.