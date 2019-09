La presentazione delle candidature scade il 18 settembre 2019

SIENA. Il Comune di Siena ha pubblicato un avviso per la presentazione delle candidature per la designazione di un componente della Deputazione generale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Il termine per la presentazione della candidatura per la sostituzione del dimissionario deputato Vincenzo Del Regno scade il 18 settembre 2019.

Qui l’avviso e gli allegati