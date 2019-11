Il Comitato Amici del Palio è con l’Associazione Le Coccinelle

SIENA. Dal Comitato Amici del Palio riceviamo e pubblichiamo.

“Domenica 17 novembre siamo stati a conoscere l’ente a cui sono stati versati i proventi dell’album di figurineIl Comitato, come recita lo statuto, è un ente senza scopo di lucro quindi tutte le attività hanno come fine, qualora in queste ci fossero dei ritorni economici, di donare tutto il ricavato in beneficenza.

La scelta è così ricaduta su una delle meravigliose associazioni che sostengono il lavoro dei medici del nostro ospedale. L’Associazione Coccinelle – Amici del neonato è infatti una ONLUS il cui unico scopo è dare assistenza alle famiglie, fornendo sostegno morale e materiale, acquistare prodotti utili per la “care” dei piccoli ricoverati, agevolare e sostenere il rapporto madre-bambino e medico-genitori.

E noi siamo orgogliosi di poter donare il ricavato per supportare il loro grande impegno. La donazione in questo caso andrà a supportare la terapia intensiva neonatale”.