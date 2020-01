Il Circolo Tennis Siena inaugura il nuovo impianto coperto e riscaldato

La struttura sarà inaugurata con la presentazione di venerdi 24 gennaio alle ore 18.00 presso l'area sportiva e con una serie di tornei

SIENA. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Siena, fondata nel 1929, stella d’oro al merito sportivo dal 2017, ha realizzato nell’autunno 2019 un nuovo impianto, coperto e riscaldato, dotato di 3 campi da tennis, tribune, spazio per pubblico e atleti a bordo campo, illuminazione a led, con la possibilità di essere aperto su ogni lato nel periodo estivo. Un impianto dedicato sia ai propri associati che alle manifestazioni sportive organizzate dall’Associazione, ma anche alla Scuola Tennis e pertanto aperto a tutti coloro (eventualmente anche altre istituzioni o non soci) che sono interessati alla pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico o all’attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.

La struttura sarà inaugurata con la presentazione di venerdi 24 gennaio alle ore 18.00 presso l’area sportiva e con una serie di tornei che si terranno gli ultimi weekend di gennaio (sabato 25, domenica 26) e febbraio (sabato 29, domenica 1 marzo). Per maggiori dettagli sui tornei consultare il portale dell’Associzione.