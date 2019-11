Il bonus “Benvenuto al Mondo” sarà erogato anche nel 2020

SIENA. Sarà erogato anche nel 2020 il Bonus Benvenuto al Mondo con cui l’amministrazione comunale sostiene le famiglie senesi in difficoltà.

“Il sostegno alla natalità è una priorità di questa amministrazione e il bonus insieme a una serie di interventi, è pensato per fornire un supporto reale alle famiglie senesi, attraverso l’acquisto di beni destinati ai neonati. La sperimentazione, iniziata quest’anno, ha dato ottimi risultati e dunque l’iniziativa andrà avanti anche per il prossimo anno”, commenta l’assessore ai Servizi Sociali, Francesca Appolloni.

Il bonus è erogato per i nuovi nati o adottati, allo scopo di sostenere le famiglie residenti nel Comune di Siena da almeno 5 anni e che si trovano in condizioni socio economiche più bisognose. Si tratta dell’erogazione una tantum di un buono spesa, di un valore fino a 200 euro, spendibile nelle Farmacie dell’Asp Città di Siena per acquistare beni di prima necessità per il nuovo nato, presenti in un paniere di prodotti. Non solo, c’è anche l’opportunità, al momento del ritiro del Bonus di acquistare ulteriori prodotti parafarmaceutici ed integratori alimentari usufruendo di uno sconto del 15% .

Nella fase attuale l’amministrazione ha in corso di approvazione la prima graduatoria dei beneficiari del Bonus, per le domande presentate entro il 31 ottobre 2019; per le domande che saranno presentate entro il 15 gennaio 2020, la graduatoria sarà approvata entro la fine di aprile del prossimo anno. Per quanto riguarda i nuovi nati nel 2020 sarà possibile presentare domanda dal 1 gennaio fino al 30 maggio 2020 (l’approvazione della prima graduatoria è prevista a fine giugno), e fino al 15 gennaio 2021 (con approvazione della seconda graduatoria prevista a fine febbraio). I beneficiari riceveranno direttamente al proprio domicilio la lettera di comunicazione dell’assegnazione del Bonus.