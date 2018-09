Il 31 ottobre si vota per il rinnovo del Presidente della Provincia

Saranno chiamati alle urne tutti i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Siena

SIENA. Il Presidente in carica, Fabrizio Nepi ha decretato ieri l’indizione delle elezioni per il giorno 31 ottobre 2018, come da Decreto Legge n. 91/2018.

Saranno chiamati alle urne tutti i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Siena in carica alla data del 31 ottobre 2018 ma possono essere eletti Presidente della Provincia solo i Sindaci dei Comuni il cui mandato scada non prima di 12 mesi dallo svolgimento delle elezioni.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Siena, Piazza Duomo, 9.

L’ elezione del Presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto, accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione e i voti espressi dai consiglieri avranno un valore ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla fascia demografica del Comune a cui appartengono i Sindaci e i Consiglieri.

Le candidature alla carica di Presidente possono essere presentate presso l’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Siena, con sede in Piazza Duomo, 9, mercoledì 10 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e giovedì 11 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

Le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature alla carica di presidente, unitamente alla normativa e altra documentazione relativa al procedimento elettorale, sono consultabili sul sito istituzionale della Provincia di Siena, nella sezione “Elezioni provinciali 2018”.