Il 31 ottobre si riunisce il Consiglio comunale di Siena

N. Tipologia NR Anno

1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 207 2019 BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 – VARIAZIONI.

2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 212 2019 ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE – CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SIENA, PIANCASTAGNAIO (SI) E SARTEANO (SI) – APPROVAZIONE.

3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 197 2019 CONSULTA COMUNALE PER GLI ANZIANI – NOMINA CONSIGLIERI COMUNALI.

4 APPROVAZIONI VERBALI 204 2019 APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (30/09/2019).

5 COMUNICAZIONI 205 2019 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

6 INTERROGAZIONE 164 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ NELLA ZONA DI VIALE TOSELLI DA STRADA DI BUSSETO FINO ALLA ROTONDA DEI DUE PONTI: A CHE PUNTO SIAMO?

7 INTERROGAZIONE 173 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI IN MERITO AL QUARTIERE DI TAVERNE – PASSAGGI PEDONALI SOPRAELEVATI.

8 INTERROGAZIONE 186 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROMOSSA DAL COMUNE E CONTRASSEGNATA DALLO SLOGAN “SIENA DESTINAZIONE CONGRESSUALE”.

9 INTERROGAZIONE 187 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI IN MERITO AL QUARTIERE DI TAVERNE – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.

10 INTERROGAZIONE 188 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.

11 INTERROGAZIONE 189 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO AL FUTURO DEL COMPLESSO MUSEALE DEL SANTA MARIA DELLA SCALA.

12 INTERROGAZIONE 190 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLO STATO DI DEGRADO IN CUI VERSA LA GRADINATA DE LUCA DELLO STADIO COMUNALE ARTEMIO FRANCHI.

13 INTERROGAZIONE 192 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI IN MERITO ALLO STATO DELLA CONNETTIVITA’ NELLE ZONE DI PIAN DELLE FORNACI, COSTALPINO, VOLTE ALTE E S. ANDREA.

14 INTERROGAZIONE 195 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA DECISIONE DEL COMUNE DI SIENA DI USCIRE DA FONDAZIONE MUSEI SENESI.

15 INTERROGAZIONE 202 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA FESTA DEL VOLONTARIATO SENESE IN PIAZZA DEL CAMPO.

16 INTERROGAZIONE 203 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, BRUNO VALENTINI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI SU COMUNE DI SIENA E FONDAZIONE MUSEI SENESI.

17 INTERROGAZIONE 209 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI SUL TURISMO.

18 INTERROGAZIONE 213 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLA NECESSITA’ DI INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO LUNGO LA STRADA CASSIA SUD IN LOCALITA’ CORONCINA.

19 INTERROGAZIONE 214 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE INTENZIONI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE DI PROGETTARE UN “EVENTO STILE PITTI” TRAMITE UNA SFILATA DI MODA PER DARE UNA NUOVA DIMENSIONE A SIENA COME RIPORTATO IN ALCUNI ARTICOLI DI GIORNALE DEL MESE DI AGOSTO.

20 INTERROGAZIONE 215 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUGI PICCINI IN MERITO AI RAPPORTI CON LO STATO CINESE SOTTOSCRITTI DURANTE IL VIAGGIO IN CINA NEL DICEMBRE 2018.

21 INTERROGAZIONE 217 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI SUL COSTO DEL PAGAMENTO RATEALE DELL’ABBONAMENTO ANNUALE A SIENA PARCHEGGI SPA.

22 MOZIONE 145 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI SULLA VOLONTA’ DEL COMUNE DI SIENA DI RISPETTARE GLI OBBLIGHI DI LEGGE, SVILUPPANDO STRUMENTI ADEGUATI ALLA PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA .

23 MOZIONE 165 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI USCITA DEL COMUNE DI SIENA DALLA RETE RE.A.DY E REALIZZAZIONE PROGETTI CONTRO LA DISCRIMINAZIONE.

24 MOZIONE 208 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA ALESSANDRA BAGNOLI, MAURIZIO FORZONI, BERNARDO MAGGIORELLI SULL’OBBLIGO DI ISTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER PREVENIRE L’ABBANDONO DEI BAMBINI NEI VEICOLI CHIUSI A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2019.

25 MOZIONE 210 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA RICHIESTA DELLA COSTITUZIONE DI UN TAVOLO ISTITUZIONALE PER LA RISOLUZIONE DELLE SITUAZIONI DI CRISI AZIENDALI.

26 MOZIONE 218 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI, GIULIA PERICCIOLI, BRUNO VALENTINI, IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI A SOSTEGNO DELLO STABILIMENTO WHIRLPOOL DI SIENA E DEI SUOI LAVORATORI.