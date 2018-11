Il 29 novembre si riunisce il Consiglio comunale

N. Tipologia NR Anno

1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 213 2018 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – VARIAZIONI.

2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 212 2018 ART. 194, I° COMMA LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 – RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO E PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO – SALDO CONTRIBUTI ANNUALI ALLA FONDAZIONE MUSEI SENESI.

3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 214 2018 ART. 194, I° COMMA LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 – RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO E PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO – SALDO SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 205 2018 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LE FUNZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA A CARATTERE SOVRA-COMUNALE PER L’AMBITO “TERRE DI SIENA”.

5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 208 2018 NOMINA CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI LE COMMISSIONI MENSA DEGLI ASILI NIDO, DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DELLE SCUOLE PRIMARIE.

6 COMUNICAZIONI 217 2018 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

7 INTERROGAZIONI 177 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL TRASFERIMENTO DI TUTTA LA SOSTA DEI PULLMAN TURISTICI PRESSO L’EX CAMPINO DI SAN PROSPERO.

8 INTERROGAZIONI 178 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SOSTA IRREGOLARE DI AUTOBUS PRIVATI PROVENIENTI DA FIRENZE E SAN GIMIGNANO IN VIALE VITTORIO VENETO.

9 INTERROGAZIONI 183 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LEGA PAOLO SALVINI, DAVIDE DORE, ANDREA PIAZZESI IN MERITO ALLA STRADA DI SCACCIAPENSIERI, VIA ORLANDI.

10 INTERROGAZIONI 201 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI, GIULIA PERICCIOLI, ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI SULLA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA, CON PALESTRA E ANNESSA VIABILITA’ A SAN MINIATO.

11 INTERROGAZIONI 202 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI, LUCA MICHELI IN MERITO ALLA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA SULLA STRADA S.S. 73 LEVANTE ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIALE EUROPA.

12 INTERROGAZIONI 203 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA DAVIDE DORE IN MERITO LA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE CESTINI PER LA RACCOLTA RIFIUTI NELLA PIAZZA DELLA COSTITUZIONE A SAN MINIATO.

13 INTERROGAZIONI 204 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA DAVIDE DORE IN MERITO LA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA E. BERLINGUER.

14 INTERROGAZIONI 215 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLO SPOSTAMENTO A ROMA DEL TERMINAL PER BUS EXTRA-URBANI DALLA STAZIONE TIBURTINA ALLA ANAGNINA.

15 INTERROGAZIONI 209 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO PAOLO BENINI IN MERITO ALL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 23.3.2005 E S.M. E I. – APPROVAZIONE NUOVO TESTO “ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER L’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE.

16 INTERROGAZIONI 210 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO PAOLO BENINI IN MERITO ALL’ACCORDO SPRAR DEL 2017.

17 INTERROGAZIONI 211 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL NUOVO ASSETTO VIARIO DI VIA ANTONIO VIVALDI.

18 INTERROGAZIONI 216 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO PAOLO BENINI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI INFORMATIVA SUL REALE UTILIZZO DELL’APPARTAMENTO SITUATO IN VIA B. TOLOMEI 11 E DESTINATO A PADRI SEPARATI O DIVORZIATI CON FIGLI A CARICO ED IN DIMOSTRATA CONDIZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLO STATO CIVILE.

19 INTERROGAZIONI 219 218 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLO STATO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA A.M.E. AGNOLETTI DI SIENA.

20 MOZIONI 187 2018 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA NECESSITA’ DI ISTITUIRE UN FONDO IMMOBILIARE.

21 MOZIONI 188 2018 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA MAURIZIO FORZONI, ALESSSANDRA BAGNOLI, MARIA CONCETTA RAPONI IN MERITO ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI E “PIANO NEVE” DEL COMUNE DI SIENA E RICHIESTA CONVENZIONE CON L’UEPE DI SIENA E GROSSETO.

22 MOZIONI 192 2018 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA PIERLUIGI PICCINI, VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI IN MERITO ALLA NECESSITA’ DI ISCRIVERE IL PALIO TRA I BENI CULTURALI IMMATERIALI RICONOSCIUTI DAL MIBAC.

23 MOZIONI 196 2018 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA COMUNITA’ TARIFFARIA REGIONALE.

24 MOZIONE 199 2018 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA APERTA MAURO MARZUCCHI IN MERITO ALLA LEGGE ELETTORALE TOSCANA.