Il 29 novembre si riunisce il Consiglio comunale

l Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, per il giorno Giovedì 29 novembre 2018, alle ore 9.00, in occasione della “Festa della Toscana 2018”:
“Dai Medici ai Lorena: il Granducato di Toscana, faro di civiltà per l’Europa”
Al termine, i lavori proseguiranno per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
|N.
|Tipologia
|NR
|Anno
|1
|PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
|213
|2018
|BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – VARIAZIONI.
|2
|PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
|212
|2018
|ART. 194, I° COMMA LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 – RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO E PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO – SALDO CONTRIBUTI ANNUALI ALLA FONDAZIONE MUSEI SENESI.
|3
|PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
|214
|2018
|ART. 194, I° COMMA LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 – RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO E PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO – SALDO SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
|4
|PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
|205
|2018
|APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LE FUNZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA A CARATTERE SOVRA-COMUNALE PER L’AMBITO “TERRE DI SIENA”.
|5
|PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
|208
|2018
|NOMINA CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI LE COMMISSIONI MENSA DEGLI ASILI NIDO, DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DELLE SCUOLE PRIMARIE.
|6
|COMUNICAZIONI
|217
|2018
|COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.
|7
|INTERROGAZIONI
|177
|2018
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL TRASFERIMENTO DI TUTTA LA SOSTA DEI PULLMAN TURISTICI PRESSO L’EX CAMPINO DI SAN PROSPERO.
|8
|INTERROGAZIONI
|178
|2018
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SOSTA IRREGOLARE DI AUTOBUS PRIVATI PROVENIENTI DA FIRENZE E SAN GIMIGNANO IN VIALE VITTORIO VENETO.
|9
|INTERROGAZIONI
|183
|2018
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LEGA PAOLO SALVINI, DAVIDE DORE, ANDREA PIAZZESI IN MERITO ALLA STRADA DI SCACCIAPENSIERI, VIA ORLANDI.
|10
|INTERROGAZIONI
|201
|2018
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI, GIULIA PERICCIOLI, ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI SULLA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA, CON PALESTRA E ANNESSA VIABILITA’ A SAN MINIATO.
|11
|INTERROGAZIONI
|202
|2018
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI, LUCA MICHELI IN MERITO ALLA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA SULLA STRADA S.S. 73 LEVANTE ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIALE EUROPA.
|12
|INTERROGAZIONI
|203
|2018
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA DAVIDE DORE IN MERITO LA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE CESTINI PER LA RACCOLTA RIFIUTI NELLA PIAZZA DELLA COSTITUZIONE A SAN MINIATO.
|13
|INTERROGAZIONI
|204
|2018
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA DAVIDE DORE IN MERITO LA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA E. BERLINGUER.
|14
|INTERROGAZIONI
|215
|2018
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLO SPOSTAMENTO A ROMA DEL TERMINAL PER BUS EXTRA-URBANI DALLA STAZIONE TIBURTINA ALLA ANAGNINA.
|15
|INTERROGAZIONI
|209
|2018
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO PAOLO BENINI IN MERITO ALL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 23.3.2005 E S.M. E I. – APPROVAZIONE NUOVO TESTO “ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER L’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE.
|16
|INTERROGAZIONI
|210
|2018
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO PAOLO BENINI IN MERITO ALL’ACCORDO SPRAR DEL 2017.
|17
|INTERROGAZIONI
|211
|2018
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL NUOVO ASSETTO VIARIO DI VIA ANTONIO VIVALDI.
|18
|INTERROGAZIONI
|216
|2018
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO PAOLO BENINI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI INFORMATIVA SUL REALE UTILIZZO DELL’APPARTAMENTO SITUATO IN VIA B. TOLOMEI 11 E DESTINATO A PADRI SEPARATI O DIVORZIATI CON FIGLI A CARICO ED IN DIMOSTRATA CONDIZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLO STATO CIVILE.
|19
|INTERROGAZIONI
|219
|218
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLO STATO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA A.M.E. AGNOLETTI DI SIENA.
|20
|MOZIONI
|187
|2018
|MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA NECESSITA’ DI ISTITUIRE UN FONDO IMMOBILIARE.
|21
|MOZIONI
|188
|2018
|MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA MAURIZIO FORZONI, ALESSSANDRA BAGNOLI, MARIA CONCETTA RAPONI IN MERITO ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI E “PIANO NEVE” DEL COMUNE DI SIENA E RICHIESTA CONVENZIONE CON L’UEPE DI SIENA E GROSSETO.
|22
|MOZIONI
|192
|2018
|MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA PIERLUIGI PICCINI, VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI IN MERITO ALLA NECESSITA’ DI ISCRIVERE IL PALIO TRA I BENI CULTURALI IMMATERIALI RICONOSCIUTI DAL MIBAC.
|23
|MOZIONI
|196
|2018
|MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA COMUNITA’ TARIFFARIA REGIONALE.
|24
|MOZIONE
|199
|2018
|MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA APERTA MAURO MARZUCCHI IN MERITO ALLA LEGGE ELETTORALE TOSCANA.
|25
|MOZIONE
|218
|2018
|MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI SULLA VIOLENZA DI GENERE, IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”.