Il 14 maggio si riunisce il Consiglio comunale di Siena

N. Tipologia NR Anno

1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 90 2019 CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI UN PRODOTTO TURISTICO OMOGENEO DEDICATO AL CICLOTURISMO E ALLA MOBILITA’ DOLCE DENOMINATO “TERRE DI SIENA SLOW” – APPROVAZIONE.

2 APPROVAZIONE VERBALI 84 2019 APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI (21/03/2019 – 28/03/2019).

3 COMUNICAZIONI 57 2019 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

4 INTERROGAZIONE 45 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLE INIZIATIVE DEL COMUNE RELATIVAMENTE AL MANCATO RIPESCAGGIO DELLA ROBUR SIENA IN SERIE B.

5 INTERROGAZIONE 60 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO MUSEALE DI SANTA MARIA DELLA SCALA.

6 INTERROGAZIONE 62 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL TRAFFICO E TUTTO CIO’ CHE QUESTO INGENERA NEL CENTRO STORICO.

7 INTERROGAZIONE 63 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL PROGETTO DI FAVORIRE IL PASSAGGIO DEI SOLI MEZZI ELETTRICI O IBRIDI NEL CENTRO STORICO.

8 INTERROGAZIONE 66 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLA MANCATA NOMINA DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA DEL COMUNE DI SIENA.

9 INTERROGAZIONE 67 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI, GIULIA PERICCIOLI IN MERITO ALLA “Y STORICA”.

10 INTERROGAZIONE 68 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO ALL’INSTALLAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI O DOSSI IN VIA CONTE D’ARRAS E VIA ALDOBRANDESCHI.

11 INTERROGAZIONE 69 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DEGLI ASILI NIDO NEL COMUNE DI SIENA.

12 INTERROGAZIONE 74 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS-MCS/SPQS PIETRO STADERINI IN MERITO AD ALCUNE AUTO IN SOSTA ALL’INTERNO DEI GIARDINI DE LA LIZZA.

13 INTERROGAZIONE 75 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA MOBILITA’ CICLABILE.

14 INTERROGAZIONE 76 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL FUTURO DEL COMMERCIO A SIENA.

15 INTERROGAZIONE 77 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLO STATO DEL COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA GROSSETO-SIENA E SULLA MANUTENZIONE DELLA SIENA-FIRENZE.

16 INTERROGAZIONE 78 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE’ IN MERITO AI CORSI DI CULTURA AERONAUTICA ORGANIZZATI DALL’AERONAUTICA MILITARE CON LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SIENA.

17 INTERROGAZIONE 79 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO ALLA NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MANFREDI DI SVEVIA E VIA CONTE D’ARRAS.

18 INTERROGAZIONE 80 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE’ IN MERITO ALLA PRESENZA DI BICICLETTE IN CITTA’.

19 INTERROGAZIONE 81 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLEIRE DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE’ IN MERITO AL SERVIZIO DI BIKE SHARING SIPEDALA.

20 INTERROGAZIONE 83 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLO SPOSTAMENTO DEL LUNA PARK DALLA FORTEZZA.

21 INTERROGAZIONE 85 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL PROGETTO DI FAVORIRE IL DECORO URBANO NEL CENTRO STORICO.

22 INTERROGAZIONE 86 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DI GRAVE DEGRADO DI ALCUNE ZONE DELLA CITTA’, E IN PARTICOLARE DELL’AREA INTORNO A PORTA CAMOLLIA.

23 INTERROGAZIONE 87 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE INTENZIONI DI METTERE IN SICUREZZA L’AFFRESCO DI SPINELLO ARETINO.

24 INTERROGAZIONE 93 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA TOOLS PAOLO BENINI IN MERITO ALL’ILLUMINAZIONE PIAZZA DEL CAMPO.

25 INTERROGAZIONE 95 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA TOOLS PAOLO BENINI, DAVIDE CIACCI IN MERITO AD EVENTUALI PROGETTI SCATURITI NELL’INCONTRO AVVENUTO IL 4 MARZO U.S. PER IL RECUPERO DEL CAMPO DA GIOCO ED ANNESSI SITUATI IN ZONA ISOLA D’ARBIA.

26 INTERROGAZIONE 97 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA TOMMASO BARTALINI IN MERITO ALLE INSTALLAZIONI SEMAFORICHE PRESENTI NELLA ZONA DI PORTA CAMOLLIA.

27 INTERROGAZIONE 98 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLO STATO DEI PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI CON SIENA.

28 INTERROGAZIONE 99 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI IN MERITO AD UN AGGIORNAMENTO SULLO STATO DEGLI INTERVENTI PER LA SCUOLA STATALE PRIMARIA SAFFI DI SIENA.

29 INTERROGAZIONE 100 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, IN MERITO ALLE CELEBRAZIONI PER RICORDARE IL 75° ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DI MONTEMAGGIO.

30 INTERROGAZIONE 101 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI IN MERITO A STATALIZZAZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA ED ESTERNALIZZAZIONE ASILI NIDO.

31 INTERROGAZIONE 102 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO AGLI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ E DELL’ACCESSO AI PLESSI SCOLASTICI FEDERICO TOZZI E INTERNATIONAL SCHOOL OF SIENA.

32 INTERROGAZIONE 107 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO AI RECENTI EPISODI DI CRONACA LEGATI ALLO SPACCIO DI DROGHE PESANTI NELLA NOSTRA CITTA’ NONCHE’ CIRCA LA SICUREZZA DELLA SALUTE PUBBLICA CONNESSA ALLA LIBERA COMMERCIALIZZAZIONE DI FATTO DI PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI CANNABIS.

33 INTERROGAZIONE 108 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI IN MERITO AL 25 APRILE.

34 MOZIONE 18 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE COMUNALE.

35 MOZIONE 35 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LEGA ELEONORA RAITO, FRANCESCO MASTROMARTINO, PAOLO SALVINI, ANNA MASIGNANI, ANDREA PIAZZESI, DAVIDE DORE, MASSIMO BIANCHINI IN MERITO AL RECEPIMENTO NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SIENA DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 (C.D. DECRETO MINNITI), CONVERTITO CON LEGGE 18 APRILE 2017, N. 48 COME MODIFICATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113 (C.D. DECRETO SALVINI), CONVERITO CON LA LEGGE 1 DICEMBRE 2018, N. 132, CHE HA APPORTATO MODIFICHE ALL’ART. 9 DEL CITATO DECRETO 14 DEL 2017.

36 MOZIONE 58 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS-MCS/SPQS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLO STATO DI CHIUSURA DELLA PINACOTECA DI SIENA.

37 MOZIONE 64 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL DECORO URBANO DELLE VIE PROSPICIENTI IL PALAZZO PUBBLICO.

38 MOZIONE 65 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA TUTELA DEI BENI ARTISTICI SOGGETTI E NON A VINCOLO DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA.

39 MOZIONE 88 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI SULLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE COME MODELLO PER IL SANTA MARIA DELLA SCALA.

40 MOZIONE 89 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI, IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALL’ESTERNALIZZAZIONE DEGLI ASILI COMUNALI E AL PASSAGGIO DELLE SCUOLE MATERNE ALLO STATO.

41 MOZIONE 92 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLA “FONDAZIONE BIANCA PICCOLOMINI CLEMENTINI”.