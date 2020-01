Il 14 gennaio si riunisce il Consiglio comunale di Siena

Seduta straordinaria per la mozione di PD, Per Siena, In Campo. Poi si continua con l'ordinaria

SIENA. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, per il giorno Martedì 14 Gennaio 2020 alle ore 9.00, per la trattazione del seguente odg:

MNR 6/2020 – Mozione presentata dai consiglieri dei Gruppi “Partito Democratico” Alessandro Masi, Giulia Periccioli, Luca Micheli, Bruno Valentini, “In Campo” Claudio Cerretani, “Per Siena” Pierluigi Piccini, Massimo Mazzini e Vanni Griccioli in merito allo stato del lavoro e delle relazioni con le parti sociali e le categorie economiche a Siena.

Al termine, i lavori proseguiranno per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO