Il 14 gennaio si riunisce il Consiglio comunale di Siena

Seduta straordinaria per la mozione di PD, Per Siena, In Campo. Poi si continua con l'ordinaria
SIENA. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, per il giorno Martedì 14 Gennaio 2020 alle ore 9.00, per la trattazione del seguente odg:
MNR 6/2020 – Mozione presentata dai consiglieri dei Gruppi “Partito Democratico” Alessandro Masi, Giulia Periccioli, Luca Micheli, Bruno Valentini, “In Campo” Claudio Cerretani, “Per Siena” Pierluigi Piccini, Massimo Mazzini e Vanni Griccioli in merito allo stato del lavoro e delle relazioni con le parti sociali e le categorie economiche a Siena.
Al termine, i lavori proseguiranno per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
|N.
|Tipologia
|NR
|Anno
|1
|APPROVAZIONE VERBALE
|270
|2019
|APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (28/11/2019).
|2
|COMUNICAZIONI
|1
|2020
|COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.
|3
|INTERROGAZIONE
|274
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI, GIULIA PERICCIOLI SUL DEGRADO DEL PARCO DI VILLA RUBINI E SULLA MANCATA FRUIBILITA’ PER I CITTADINI.
|4
|INTERROGAZIONE
|275
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLE INIZIATIVE PARLAMENTARI RIVOLTE A DISCIPLINARE I RAPPORTI FRA LO STATO E LE CONTRADE DEL PALIO DI SIENA.
|5
|INTERROGAZIONE
|276
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, CARLO MARSIGLIETTI, GRUPPO MISTO LAURA SABATINI, SENA CIVITAS PIETRO STADERINI, LEGA ELEONORA RAITO SU SITO INTERNET COMUNALE PER ATTIVITA’ RICETTIVE.
|6
|INTERROGAZIONE
|285
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DEI DIPENDNETI DI ANTENNA RADIO ESSE.
|7
|INTERROGAZIONE
|286
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI SIENA APERTA MAURO MARZUCCHI, GRUPPO MISTO FABIO MASSIMO CASTELLANI, LAURA SABATINI, BARBARA MAGI IN MERITO ALLA TUTELA FISCALE DELLE CONTRADE E DEL LORO PATRIMONIO.
|8
|INTERROGAZIONE
|288
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SU RAPPORTI FRA COMUNE E CONSORZIO TUTELA DEL PALIO.
|9
|INTERROGAZIONE
|289
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SU SEDE PER CENTRO ANTONIO CONTI.
|10
|INTERROGAZIONE
|2
|2020
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA RIAPERTURA DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “LO SCARABOCCHIO” NEL QUARTIERE DI RAVACCIANO.
|11
|INTERROGAZIONE
|3
|2020
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI SUGLI ACCERTAMENTI ED IL RISCOSSO – DIVISO PER CONTO COMPETENZA E CONTO RESIDUI – DELLE SINGOLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, E SULLA RELATIVA CONSISTENZA DEGLI INSOLUTI E DEI RECUPERI, CON RAFFRONTO DEI RISPETTIVI DATI AL 31/12/2018 ED AL 31/12/2019.
|12
|INTERROGAZIONE
|4
|2020
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI, GIULIA PERICCIOLI, BRUNO VALENTINI SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 550 DEL 31/12/2019.
|13
|INTERROGAZIONE
|5
|2020
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SU SBLOCCO DEI PROVENTI DA AUTOVELOX DESTINATI ALLA PROVINCIA PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE E PISTE CICLOPEDONALI.