Il 10 settembre di riunisce il Consiglio comunale

N. Tipologia NR Anno

1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 150 2019 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2021 – D.M. 21/12/2018 – AGGIORNAMENTO E RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 151 2019 L.R. DEL 02.01.2019 – REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE.

3 APPROVAZIONE VERBALI 153 2019 APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (29/07/2019).

4 COMUNICAZIONI 139 2019 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

5 INTERROGAZIONE 83 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLO SPOSTAMENTO DEL LUNA PARK DALLA FORTEZZA.

6 INTERROGAZIONE 123 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO MONNA AGNESE.

7 INTERROGAZIONE 124 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE E ALLE METODOLOGIE PER RISOLVERE L’ANNOSA SOSTA DEGLI AUTOBUS IRREGOLARI E LOW COST IN VIALE VITTORIO VENETO.

8 INTERROGAZIONE 135 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SUL BONUS DI 200 EURO DENOMINATO “BENVENUTO AL MONDO”.

9 INTERROGAZIONE 141 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO AI CONTROLLI OCCUPANTI ALLOGGI ERP.

10 INTERROGAZIONE 142 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLO STATO MANUTENTIVO E AGLI INTERVENTI DEL RACCORDO AUTOSTRADALE 3 DENOMINATO “SIENA – FIRENZE”.

11 INTERROGAZIONE 144 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA POSSIBILITA’ DI AUMENTARE I SITI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DELL’ACQUA POTABILE.

12 INTERROGAZIONE 147 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO ALL’INSTALLAZIONE DI UN CARTELLO MULTILINGUE PRESSO IL PARCHEGGIO DI SAN PROSPERO IL CAMPINO, E PER CONOSCERE LE AZIONI MESSE IN CAMPO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER COMBATTERE IL FENOMENO DEI PARCHEGGIATORI ABUSIVI.

13 INTERROGAZIONE 154 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA FABIO MASSIMO CASTELLANI IN MERITO ALLE CRITICITA’ RILEVATE PER PARCHEGGI ABUSIVI NEGLI SPAZI RISERVATI AI TITOLARI DI PERMESSO ZTL.

14 INTERROGAZIONE 155 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE MOTIVAZIONI DELLA MANCATA VOLONTA’ DI SEPARARE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA IL VETRO DAL MULTIMATERIALE E I PROGETTI SUL RICICLAGGIO DELLA PLASTICA.

15 INTERROGAZIONE 157 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALL’USO SCONSIDERATO COME AREA PARCHEGGIO DELLA PIAZZA JACOPO DELLA QUERCIA.

16 INTERROGAZIONE 160 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, BARBARA MAGI, CARLO MARSIGLIETTI, TOMMASO BARTALINI IN MERITO AI PROBLEMI EMERSI IN UN INCONTRO TENUTO CON I CITTADINI RESIDENTI NEL QUARTIERE DI SAN MINIATO.

17 INTERROGAZIONE 161 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, BARBARA MAGI, CARLO MARSIGLIETTI, TOMMASO BARTALINI IN MERITO AI PROBLEMI EMERSI IN UN INCONTRO TENUTO CON I SOCI DEL CONSORZIO DEGLI ESERCENTI DI CERCHIAIA.

18 INTERROGAZIONE 162 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, BARBARA MAGI, CARLO MARSIGLIETTI, TOMMASO BARTALINI IN MERITO AI PROBLEMI EMERSI IN UN INCONTRO TENUTO CON I CITTADINI RESIDENTI NEL QUARTIERE DI ISOLA D’ARBIA.

19 INTERROGAZIONE 159 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PD ALESSANDRO MASI SUL FUTURO GSK.

20 INTERROGAZIONE 163 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SUL PASSAGGIO DELLE GARE DI APPALTO IN TEMA DI “SOCIALE”, PER DIVERSI MILIONI DI EURO ANNUI, DAL COMUNE ALLA SOCIETA’ DELLA SALUTE, CON RINUNCIA ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DIRETTO.

21 INTERROGAZIONE 164 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PD LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ NELLA ZONA DI VIALE TOSELLI DA STRADA DI BUSSETO FINO ALLA ROTONDA DEI DUE PONTI: A CHE PUNTO SIAMO?

22 MOZIONE 18 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE COMUNALE.

23 MOZIONE 132 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SULLA NECESSITA’ CONOSCERE LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MANDATO PER RENDERE MAGGIORMENTE EFFICACE L’AZIONE DI GOVERNO.

24 MOZIONE 145 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI SULLA VOLONTA’ DEL COMUNE DI SIENA DI RISPETTARE GLI OBBLIGHI DI LEGGE, SVILUPPANDO STRUMENTI ADEGUATI ALLA PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA.

25 MOZIONE 146 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLA LIMITAZIONE DELLE BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE IN PLASTICA NELLE STRUTTURE COMUNALI.