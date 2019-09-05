Il 10 settembre di riunisce il Consiglio comunale

SIENA. Il Consiglio Comunale è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in seduta pubblica in prima convocazione, per il giorno 10/09/2019 alle ore 9,00 per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
|N.
|Tipologia
|NR
|Anno
|1
|PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
|150
|2019
|COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2021 – D.M. 21/12/2018 – AGGIORNAMENTO E RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO.
|2
|PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
|151
|2019
|L.R. DEL 02.01.2019 – REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE.
|3
|APPROVAZIONE VERBALI
|153
|2019
|APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (29/07/2019).
|4
|COMUNICAZIONI
|139
|2019
|COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.
|5
|INTERROGAZIONE
|83
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLO SPOSTAMENTO DEL LUNA PARK DALLA FORTEZZA.
|6
|INTERROGAZIONE
|123
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO MONNA AGNESE.
|7
|INTERROGAZIONE
|124
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE E ALLE METODOLOGIE PER RISOLVERE L’ANNOSA SOSTA DEGLI AUTOBUS IRREGOLARI E LOW COST IN VIALE VITTORIO VENETO.
|8
|INTERROGAZIONE
|135
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SUL BONUS DI 200 EURO DENOMINATO “BENVENUTO AL MONDO”.
|9
|INTERROGAZIONE
|141
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO AI CONTROLLI OCCUPANTI ALLOGGI ERP.
|10
|INTERROGAZIONE
|142
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLO STATO MANUTENTIVO E AGLI INTERVENTI DEL RACCORDO AUTOSTRADALE 3 DENOMINATO “SIENA – FIRENZE”.
|11
|INTERROGAZIONE
|144
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA POSSIBILITA’ DI AUMENTARE I SITI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DELL’ACQUA POTABILE.
|12
|INTERROGAZIONE
|147
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO ALL’INSTALLAZIONE DI UN CARTELLO MULTILINGUE PRESSO IL PARCHEGGIO DI SAN PROSPERO IL CAMPINO, E PER CONOSCERE LE AZIONI MESSE IN CAMPO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER COMBATTERE IL FENOMENO DEI PARCHEGGIATORI ABUSIVI.
|13
|INTERROGAZIONE
|154
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA FABIO MASSIMO CASTELLANI IN MERITO ALLE CRITICITA’ RILEVATE PER PARCHEGGI ABUSIVI NEGLI SPAZI RISERVATI AI TITOLARI DI PERMESSO ZTL.
|14
|INTERROGAZIONE
|155
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE MOTIVAZIONI DELLA MANCATA VOLONTA’ DI SEPARARE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA IL VETRO DAL MULTIMATERIALE E I PROGETTI SUL RICICLAGGIO DELLA PLASTICA.
|15
|INTERROGAZIONE
|157
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALL’USO SCONSIDERATO COME AREA PARCHEGGIO DELLA PIAZZA JACOPO DELLA QUERCIA.
|16
|INTERROGAZIONE
|160
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, BARBARA MAGI, CARLO MARSIGLIETTI, TOMMASO BARTALINI IN MERITO AI PROBLEMI EMERSI IN UN INCONTRO TENUTO CON I CITTADINI RESIDENTI NEL QUARTIERE DI SAN MINIATO.
|17
|INTERROGAZIONE
|161
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, BARBARA MAGI, CARLO MARSIGLIETTI, TOMMASO BARTALINI IN MERITO AI PROBLEMI EMERSI IN UN INCONTRO TENUTO CON I SOCI DEL CONSORZIO DEGLI ESERCENTI DI CERCHIAIA.
|18
|INTERROGAZIONE
|162
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, BARBARA MAGI, CARLO MARSIGLIETTI, TOMMASO BARTALINI IN MERITO AI PROBLEMI EMERSI IN UN INCONTRO TENUTO CON I CITTADINI RESIDENTI NEL QUARTIERE DI ISOLA D’ARBIA.
|19
|INTERROGAZIONE
|159
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PD ALESSANDRO MASI SUL FUTURO GSK.
|20
|INTERROGAZIONE
|163
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SUL PASSAGGIO DELLE GARE DI APPALTO IN TEMA DI “SOCIALE”, PER DIVERSI MILIONI DI EURO ANNUI, DAL COMUNE ALLA SOCIETA’ DELLA SALUTE, CON RINUNCIA ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DIRETTO.
|21
|INTERROGAZIONE
|164
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PD LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ NELLA ZONA DI VIALE TOSELLI DA STRADA DI BUSSETO FINO ALLA ROTONDA DEI DUE PONTI: A CHE PUNTO SIAMO?
|22
|MOZIONE
|18
|2019
|MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE COMUNALE.
|23
|MOZIONE
|132
|2019
|MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SULLA NECESSITA’ CONOSCERE LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MANDATO PER RENDERE MAGGIORMENTE EFFICACE L’AZIONE DI GOVERNO.
|24
|MOZIONE
|145
|2019
|MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI SULLA VOLONTA’ DEL COMUNE DI SIENA DI RISPETTARE GLI OBBLIGHI DI LEGGE, SVILUPPANDO STRUMENTI ADEGUATI ALLA PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA.
|25
|MOZIONE
|146
|2019
|MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLA LIMITAZIONE DELLE BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE IN PLASTICA NELLE STRUTTURE COMUNALI.
|26
|MOZIONE
|156
|2019
|MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI SU ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE.