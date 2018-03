Idee in Comune – Il futuro nel presente: partita la fase partecipativa

Appuntamento aperto a tutti sabato 24 marzo per "La piazza delle Idee in Comune"

SIENA. Analizzare le cause del decadimento della città di Siena e proporne possibili soluzioni, passando per la partecipazione di ogni singolo cittadino. Questo è l’obiettivo dichiarato alla conferenza stampa di “IDEE IN COMUNE”, un movimento nato da cittadini uniti da un comune sentire e dalla condivisione di un percorso metodologico.

La parola d’ordine della giornata è stata partecipazione civica come contrapposizione alla degenerazione del legame tra elettori ed eletti. Una partecipazione democratica il cui motore porterà ad un programma amministrativo che, anche tramite meccanismi di garanzia e riscontro, vincolerà i candidati al consiglio comunale ed i futuri amministratori.

L’appuntamento per il prossimo impegno è stato lanciato: 24 marzo, la Piazza delle Idee in Comune; una giornata partecipativa, strutturata secondo moderne tecniche di confronto ed ascolto assembleare, dalla quale scaturiranno le priorità di programma e, soprattutto, verrà tracciata la visione della città.

L’invito alla libera partecipazione è rivolto a tutta la cittadinanza.

La pagina facebook https://www.facebook. com/ideeincomunesiena/ è attiva. A breve sarà online anche il sito www.ideeincomunesiena.it

In allegato il Documento Idee in Comune – Il futuro nel presente, nella sua veste integrale

IDEE IN COMUNE