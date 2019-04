I testimoni di Geova di Siena ricordano la morte di Gesù

SIENA. I testimoni di Geova di Siena commemoreranno la morte del nostro Signore Gesù Cristo radunandosi dopo il tramonto domani venerdì 19 aprile, come nelle oltre tremila comunità presenti in tutta Italia. E’ la più importante celebrazione di questa confessione cristiana, e trae origine dal comando che diede Gesù stesso agli apostoli durante l’ultima cena: “Continuate a fare questo in ricordo di me”.

A Siena lo scorso anno sono state circa 450 le persone che hanno assistito alla Commemorazione. Oltre 550mila sono coloro che si sono radunati per l’evento nelle comunità sparse su tutto il territorio nazionale, più di 20 milioni in tutto il mondo. Come in tutti gli incontri dei Testimoni di Geova, l’ingresso è libero e non si fanno collette. Di seguito luoghi e orari delle celebrazioni a Siena:

Gruppo Lingua spagnola ore 20,00 Sala del Regno – Strada degli Agostoli, 23- Costafabbri

Gruppo Siena Est ore 21,00 Hotel Sheraton, Siena degli Ulivi – via Lombardi 21

Gruppo Siena Ovest ore 20,00 Sala del Regno – Strada degli Agostoli, 23 – Costafabbri

Ogni anno la Commemorazione della morte di Gesù viene celebrata dai testimoni di Geova nel giorno in cui secondo la storia morì il Figlio di Dio, corrispondente al 14 nisàn del calendario ebraico.

La celebrazione avrà inizio con un canto e una breve preghiera. Dopo un ministro di culto pronuncerà un discorso che parlerà delle ragioni per cui Dio mandò suo figlio sulla terra a morire per tutta l’umanita’.

Come fece Gesù durante l’ultima cena, saranno passati fra i presenti pane non lievitato e vino rosso, che per i testimoni di Geova simboleggiano rispettivamente il corpo e il sangue del Figlio di Dio. Infine un canto e una preghiera concluderanno la cerimonia.