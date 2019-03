I ragazzi del progetto “La memoria dell’acqua” alla sorgente Ermicciolo

L'appuntamento fa parte delle iniziative organizzate da Acquedotto del Fiora in occasione del World Water Day

VIVO D’ORCIA. I ragazzi del progetto “La memoria dell’acqua” in visita alla sorgente Ermicciolo. Oggi (25 marzo) in occasione delle iniziative organizzate da Acquedotto del Fiora in occasione del World Water Day, il cui tema quest’anno è “Leaving no one behind” (Non lasciare nessuno indietro), le classi delle scuole primarie e secondarie dell’Amiata grossetano e senese che hanno aderito al progetto “La Memoria dell’acqua 2019” promosso dal gestore e coordinato da Michele Arezzini di Amiata Toscana Guide Ambientali hanno partecipato a una visita guidata alla sorgente Ermicciolo, a Vivo d’Orcia. Nella giornata odierna erano presenti gli alunni delle primarie di Castiglione d’Orcia, Santa Fiora e Torrenieri, mentre nei prossimi giorni sarà la volta delle scuole di Piancastagnaio, Roccalbegna, Siena, Sinalunga e Grosseto. Ad accompagnarli anche il sindaco Claudio Galletti e l’assessore Alice Rossi per il Comune di Castiglione d’Orcia con la collaborazione della Pro-loco Vivo d’Orcia e il vicepresidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai.

Quest’anno il focus del progetto si è rivolto agli inquinanti emergenti, sostanze microplastiche o metalli, che presenti in determinate concentrazioni nei mari a causa degli scarichi indiscriminati prodotti dall’uomo, possono rappresentare un pericolo per la salute. L’acqua è da sempre la risorsa naturale più preziosa per la vita sulla terra, tanto più nella nostra epoca, dove l’aumento globale dei consumi, le difficoltà di approvvigionamento, l’inquinamento e gli sprechi rendono necessaria un’attenzione sempre maggiore verso questo bene limitato e la formazione di una coscienza ecosostenibile nei ragazzi, che sono i cittadini del futuro.

In occasione dell’iniziativa, la sorgente dell’Ermicciolo è rimasta aperta al pubblico.

Gli appuntamenti promossi da Acquedotto del Fiora in occasione della “Giornata mondiale dell’acqua” si concluderanno a Siena mercoledì 27 marzo, alle 10 presso l’aula magna del complesso universitario Mattioli con Legambiente Siena.

Sempre in occasione della “Giornata mondiale dell’acqua”, fino al 31 marzo Acquedotto del Fiora promuove un contest fotografico su Instagram con tema “Acqua per tutti”. Per partecipare basta pubblicare sul proprio profilo delle foto relative al tema, indicando luogo e giorno dello scatto, taggare Acquedotto del Fiora e usare l’hashtag #acquapertutti. Le foto saranno riproposte sul profilo di Acquedotto del Fiora e quelle che avranno rappresentato in maniera migliore il tema del contest saranno selezionate per la campagna di comunicazione 2020 del gestore.