SIENA. Sabato 8 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 sarà installato un gazebo della Lega Siena in via Massetana Romana davanti al Penny Market e domenica 9 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 in Via Pianigiani (Madonna delle Nevi), per dire “no” ad ogni tipo di sanatoria per regolarizzare ben 700 mila migranti.

Sabato 8 febbraio alle ore 15.00 sarà presente la senatrice Tiziana Nisini