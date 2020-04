I controlli effettuati dalla Polizia Municipale il 2 aprile

Quattro le persone sanzionate in base all’ex art.4 del D.L. 19/2020 per allontanamento ingiustificato dalle proprie residenze

SIENA. Le persone controllate oggi, 2 aprile, dalla Polizia Municipale sono state 261, altrettante le autocertificazioni acquisite. Quattro le persone sanzionate in base all’ex art.4 del D.L. 19/2020 per allontanamento ingiustificato dalle proprie residenze, due di queste anche in base all’art. 650 del Codice Penale, perché hanno violato l’ordinanza sindacale che vieta l’ingresso nei parchi cittadini e i cui effetti sanzionatori continuano per 10 giorni dopo l’entrata in vigore del D.L. dello scorso 25 marzo. Sempre in base all’art. 650 sono state denunciate penalmente altre 2 persone perché, anch’esse, presenti all’interno del parco in via Michelangelo (zona Cappuccini).

Dalle verifiche a 22 esercizi commerciali, nonostante alcune segnalazioni che riportavano il mancato rispetto del distanziamento interpersonale, non sono seguiti provvedimenti perché all’arrivo della Municipale risultava tutto nella norma.

Nessun rilievo dai controlli effettuati dai 7 droni che, durante la mattinata, hanno sorvolato viale Vittorio Emanuele II, viale Cavour, via Fiorentina e via Quinto Settano, mentre nel pomeriggio il quartiere di S. Prospero e viale Vittorio Veneto.