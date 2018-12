I consiglieri della Lega devolvono il gettone a due case famiglia

21 bambini hanno potuto visitare il villaggio di Babbo Natale

SIENA. Il 14 Dicembre 2018 I Consiglieri Comunali Lega Siena hanno devoluto l’importo del gettone di presenza dell’ultima seduta consiliare per la realizzazione di un evento dedicato alle due case famiglia presenti sul territorio senese.

Grazie alla collaborazione con Sara Conforti, organizzatrice del Villaggio di Babbo Natale per Confesercenti, è stato possibile ospitare i 21 bambini delle strutture nella bellissima location allestita in Fortezza, dove 17 alunni della Scuola San Girolamo hanno regalato un meraviglioso coro natalizio dedicato proprio ai ragazzi delle Case famiglia del Faro e di S. Regina.

I commercianti degli stand presenti hanno anch’essi contribuito generosamente con doni di ogni tipo.

Dopo aver mangiato zucchero filato e visitato le varie attrazioni, i bambini della casa famiglia hanno potuto salire sul trenino natalizio e fare un giro per la città .

Il tutto si è concluso con la visita dei Consiglieri del gruppo Lega in entrambe le strutture, dove durante la consegna ai piccoli di regali natalizi e generi alimentari, è stato possibile prendere coscienza che, anche a Siena, ci sono bambini provenienti da realtà di sofferenza e degrado in attesa di una famiglia affidataria.

È nostra intenzione ripetere quest’esperienza nei prossimi anni, e chiedendo anche a tutti i senesi di avvicinarsi con solidarietà a questa realtà poco conosciuta ci adopereremo per sensibilizzare ulteriormente il Consiglio Comunale e l’amministrazione a supporto di queste strutture.