I Carabinieri sanzionano 27 persone nel giorno di Pasquetta

SIENA. Nella giornata di Pasquetta sono proseguiti i controlli dei Carabinieri in Provincia di Siena allo scopo di contrastare possibili inosservanze dei decreti che impongono il distanziamento sociale e l’obbligo di non uscire di casa se non per motivi di salute, lavoro o di assoluta necessità.

Le persone fermate sono state complessivamente 274, e 27 di loro non hanno saputo fornire motivazioni ragionevoli sul fatto di trovarsi fuori dalle loro abitazioni. Sono state pertanto applicate nei loro confronti le previste pesanti sanzioni amministrative pecuniarie per le quali avranno uno sconto del 30% qualora pagassero entro 30 giorni dalla contestazione. Nessun esercizio commerciale è stato trovato aperto.

Tre ragazzi di Rapolano Terme di età compresa fra i 22 e i 23 anni, ieri non hanno resistito alla tentazione di andare a fare un bagno nelle acque termali, sono stati colti mentre erano immersi in alcune vasche esterne, non facenti parte dei noti stabilimenti di balneazione della località. Si erano nascosti abbastanza bene alla vista e osservavano un assoluto silenzio. I Carabinieri avevano però previsto a priori che quei siti, come altri in Provincia, potessero costituire tentazione per qualcuno… Uno di loro è stato anche trovato in possesso di cinque grammi di marijuana, per cui a completamento della giornata verrà anche segnalato alla Prefettura di Siena come assuntore di stupefacenti, per l’applicazione di ulteriori sanzioni sulla patente di guida, sul passaporto o altro.

In Valdichiana invece la scomparsa di un giovane, denunciata dalla madre, ha scatenato le ricerche dei carabinieri che hanno attivato anche la localizzazione del cellulare del ragazzo e serrate e impegnative indagini condotte sino a notte inoltrata. Purtroppo lo scomparso, allontanatosi con la propria autovettura, risultava essere totalmente irreperibile. Solo stamattina ha fatto rientro a casa e ha candidamente confessato di essere andato a trovare la propria ragazza. Gli verrà pertanto applicata la sanzione da 800 euro, prevista per chi si allontani da casa in auto senza giustificato motivo.