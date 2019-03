I Carabinieri a cavallo incontrano i piccoli del Materno Infantile

SIENA. Piacevolissima sorpresa per i piccoli pazienti del Dipartimento Materno Infantile del policlinico Santa Maria alle Scotte. I militari del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo di Roma, giunti a Siena per la manifestazione “A cavallo sulla pietra serena”, hanno fatto visita all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese portando doni e gadget dell’Arma, regalando così un pomeriggio di giochi e spensieratezza per le bambine e i bambini ricoverati all’ospedale di Siena.

«Si tratta di una iniziativa molto apprezzata dai nostri piccoli degenti che rinsalda ulteriormente il rapporto con l’Arma dei Carabinieri, sempre vicina e sensibile alle necessità dei bambini – ha sottolineato il direttore sanitario dall’Aou Senese, Roberto Gusinu, presente all’iniziativa -. Per noi è sempre una grande gioia assistere a questi eventi come già accaduto un anno fa quando il Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena portò in corsia i cavallini di Monterufoli. Sono esperienze a forte impatto emotivo positivo per i nostri piccoli pazienti che, per alcune ore, possono quasi dimenticarsi di essere in ospedale».