I Bersaglieri alla Chigiana per ringraziare la città

di Annalisa Coppolaro

SIENA. Mercoledì 27 febbraio scorso un bell’evento “Associazione Nazionale Bersaglieri città di Siena ” alla Accademia Chiagiana ha avuto luogo per ringraziare la città di Siena per avere accolto la fanfara dei bersaglieri per il Palio straordinario del 2018, ma anche per ringraziare tutti coloro che hanno donato e collaborato alla raccolta fondi che l’associazione ha fatto per i piccoli del raparto di Pediatria infantile dell’Ospedale Le Scotte di Siena.

Un incontro con le autorità della città, civili militari, imprenditori, e amici che in tutto il 2018 hanno dimostrato vicinanza e collaborazione all’ANB e che sono stati ringraziati dal Presidente Provinciale ANB Gianni Meiattini in un anno, il 2018, denso di impegni poichè ricorreva il centenario della fine della prima guerra mondiale.

La serata è iniziata con un momento conviale con tutti gli ospiti ed è proseguita all’interno del teatro con la consegna dei ricordi dell’evento e con l’esibizione del cantante lirico Michelangelo Ferri e della violinista Irene Maggio.

La serata è stata presentata dalla bravissima Valentina Tomei di Radio Siena TV.

A conclusione della serata il Presidente Regionale ANB Alfio Coppi ha portato saluti della presidenza Nazionale. Sponsor della magica serata è stato Chianti Banca.