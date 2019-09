Grande successo de “La Fattoria in Fortezza”

Migliaia di persone all’interno della Fortezza Medicea per la due giorni fra didattica e territorio

SIENA. Nonostante la pioggia nel pomeriggio della domenica, è stato un vero successo “La Fattoria in Fortezza”, l’evento voluto dal Comune di Siena e organizzato dal Comitato Uisp all’intero della cornice della Fortezza Medicea a Siena. Due giorni di natura, spettacoli, esibizioni, contatto con gli animali e didattica. La manifestazione è stata realizzata grazie al contributo del main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena e di Conad.

“Tante persone, migliaia di cittadini, tanto pubblico e grande soddisfazione da parte di tutti gli addetti ai lavori e dei partecipanti all’evento – sottolinea il presidente del Comitato Uisp di Siena Simone Pacciani – Voglio ringraziare in primis l’amministrazione comunale che ha scelto Uisp per l’organizzazione di questa edizione: uno sforzo importante per il nostro comitato, il mio grazie va anche ai dipendenti e ai volontari che hanno animato la preparazione e la realizzazione della due giorni. Un grande grazie anche all’Università di Siena, che ha fatto parte fin da subito del programma e poi Coldiretti, che ha animato i due giorni con il mercato ‘Campagna Amica’. Vorrei ringraziare per la bellissima collaborazione anche le forze dell’ordine che hanno aderito con grande entusiasmo e partecipazione e la Biblioteca degli Intronati. Così come tutti i partecipanti, i proprietari dei cavalli del Palio, tutti gli addestratori, le società sportive, gli operatori e coloro che hanno dato vita a esibizioni applaudite e partecipate. Grazie infine anche a Monte dei Paschi e Conad. E’ stata una bella e positiva esperienza, che la pioggia non ha rovinato”.