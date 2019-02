Gli Speziali della Pantera donano 2 passeggini a Pediatria

SIENA. Due passeggini muniti di aste porta-flebo e due altimetri. È questo il dono per la UOC Pediatria, diretta dal professor Salvatore Grosso, che arriva dall’Associazione Arte degli Speziali della Contrada della Pantera, organizzazione di volontariato da sempre impegnata in azioni e gesti di solidarietà. Grazie a questa iniziativa benefica, tipica dello spirito delle contrade di Siena, arriva un dono molto gradito, in particolar modo dalle famiglie dei piccoli degenti del policlinico Santa Maria alle Scotte.

La consegna della donazione è avvenuta alla presenza del professor Salvatore Grosso, direttore della UOC Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, e della coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero. A rappresentare l’Associazione Arte degli Speziali, il presidente Stefano Maestrini, la consigliera Loredana Lazzeri e il tesoriere Stefano Manni.