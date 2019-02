Gli psicologi toscani intimano: “la tutela dei bimbi è una priorità”

Intervento dell’Ordine degli psicologi della Toscana in merito all’arresto dell’educatrice di Siena per maltrattamenti a familiari e conviventi

FIRENZE. «La violenza non è mai giustificabile. È chiaro che chi la mette in atto vive una situazione di disagio e di squilibrio, ma la tutela dei più fragili, come i bambini, è prioritaria, poiché precoci esperienze traumatiche rischiano di comprometterne un sano sviluppo delle relazioni e lasciano segni anche da adulti». A sottolinearlo Christina Bachmann vice presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana e referente del Gruppo di lavoro scuola che commenta l’arresto dell’educatrice di Siena per maltrattamenti a familiari e conviventi. «È terribile – spiega Bachmann – che un genitore costretto ad affidare il proprio figlio ad altri non possa più fidarsi e come il comportamento sbagliato di pochi crei danni enormi sul senso di fiducia che sia gli adulti che i bambini hanno e avranno negli altri. Questo caso – conclude Bachmann – ci dimostra che genitori attenti ai cambiamenti nei propri figli e al loro sentire emotivo possono accorgersi quando qualcosa non va, intervenendo in modo tempestivo a tutela dei propri bambini».