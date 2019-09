Gli auguri dell’assessore Biondi Santi agli studenti

SIENA. Di seguito il messaggio dell’assessore all’Istruzione Clio Biondi Santi per il nuovo anno scolastico.

“L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre carico di aspettative, speranze e voglia di fare. Ovviamente non ci accontentiamo solo dei buoni propositi, ma dobbiamo lavorare tutti insieme con determinazione, affinché anche quest’anno, come quello appena trascorso, sia positivo, proficuo e fecondo di continue nuove iniziative. Come sempre ci siamo detti, tutto questo sarà possibile solamente se ci sarà da parte di tutti la volontà di migliorarsi e di non accontentarsi mai. Alla fine la scuola, ad ogni suo livello, ci insegna proprio questo: la lealtà, l’unità, la collaborazione e l’impegno.

Durante il periodo estivo questa amministrazione, conscia del suo importante ruolo, ha operato affinché le scuole senesi potessero offrire i migliori servizi e le migliori iniziative.

Auguro a tutti i bambini e ragazzi, alle loro famiglie, ai docenti e dirigenti, un buon inizio per il nuovo anno scolastico”.