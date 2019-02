Giunta: sì al mercato sperimentale dei produttori agricoli in piazza Amendola

Creato l'Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD) per l’Ambito Terre di Siena e nominato il Comitato di indirizzo

L'assessore Alberto Tirelli

SIENA. La giunta comunale ha dato l’autorizzazione all’attivazione, in via sperimentale, dal prossimo 19 marzo per un anno, di un mercato di produttori agricoli in piazza G. Amendola.

“Un’iniziativa nata per favorire e promuovere l’agricoltura locale, educare al rispetto della stagionalità dei prodotti con attenzione alla trasparenza e alla tracciabilità”, come ha affermato l’assessore al Commercio Alberto Tirelli.

Il mercato di filiera corta a cadenza settimanale, tutti i martedì dalle 8.30 alle 14, gestito dai produttori agricoli aderenti a Campagna Amica di Coldiretti, valorizzerà la grande ricchezza agricola del territorio e, al tempo stesso, il valore dell’agricoltura italiana.

La giunta comunale ha anche deliberato la costituzione dell’Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD) per l’Ambito Terre di Siena e ha dato atto della costituzione del Comitato di Indirizzo dello stesso nominando i membri proposti dai Comuni di Asciano, Buonconvento, Chiusdino, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Rapolano, Siena e Sovicille. A supporto del Comitato di Indirizzo sarà, poi, nominata una struttura tecnica per la quale ogni Ente provvederà a designare i propri membri.

“Per il Comune di Siena, sono stati nominati Fiorenza Guerranti, Mariateresa Mauro e Monica Vanni – ha specificato l’assessore al Turismo Alberto Tirelli – così come il responsabile amministrativo dell’OTD, il funzionario comunale del Turismo e Commercio, Gianluca Pocci, il quale avrà il compito di controllare il corretto funzionamento dell’Osservatorio per l’Ambito Terre di Siena”.

L’attività dell’Osservatorio verrà svolta mediante una consulta che si riunirà almeno due volte all’anno per valutare l’andamento del turismo nel territorio di riferimento.