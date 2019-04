Gestione rifiuti: Comune e Sei incontrano i cittadini

Domani, 4 aprile, alle 21 appuntamento al circolo di Sant’Andrea per parlare dei nuovi cassonetti

SIENA. In vista della riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti con l’introduzione dei cassonetti ad accesso controllato, l’Amministrazione comunale di Siena e Sei Toscana hanno organizzato una serie incontri pubblici con i cittadini.

Il primo incontro è in programma per domani, 4 aprile, alle 21 al circolo di Sant’Andrea. L’assessore all’Ambiente e Decoro Urbano Silvia Buzzichelli e i tecnici di Sei Toscana saranno a disposizione dei cittadini per illustrare il funzionamento dei nuovi contenitori, e per rispondere a tutte le domande sulle modalità di svolgimento del servizio.

Gli altri incontri si terranno lunedì 8 aprile, alle 18.30, al Circolo della Coroncina e giovedì 11 aprile, alle 18 e alle 21, nei locali della Parrocchia di Taverne.