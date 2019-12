Gesti sconci durante la videochiamata di una ragazza. Denunciato per molestie

Il ragazzo, appena diciottenne, si è intromesso nella chiamata che la ragazza stava facendo ad una persona di sua conoscenza

SIENA. Ieri a Siena, i carabinieri della Stazione di Siena Centro hanno denunciato in stato di libertà per molestie, un 18enne kosovaro, residente in città, in atto disoccupato e con precedenti denunce a carico. Questi, nella giornata precedente all’interno di un centro commerciale sito nel centro storico, si era intromesso con prepotenza nella videochiamata che stava compiendo con una terza persona una 23enne studentessa brasiliana residente in città, per proporle di avere un rapporto sessuale con lui, mimando anche l’atto con gesti eloquenti. Tale comportamento non può essere genericamente relegato a un’espressione di malcostume ma costituisce un comportamento vessatorio e offensivo tale da integrare la fattispecie di reato contestata. La relativa comunicazione di notizia di reato è così già pervenuta sui tavoli della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.