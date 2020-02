GdF: il comandante Marra in visita alla sezione ANFI di Siena

di Vito Zita

SIENA. Il 6 febbraio, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Siena Colonnello Giuseppe Antonio Marra ha fatto visita alla locale sede dell’A.N.F.I, sita in Siena Via S. Petrilli, 2 dove è stato ricevuto dal Presidente, Lgt. comm. Pellegrino Federico e da una folta rappresentanza dell’Associazione. Al Colonnello Marra è stato illustrato il lavoro e gli impegni svolti dall’Associazione negli anni e dell’anno in corso. Il Comandante Provinciale ha ringraziato il Presidente e tutti gli intervenuti per la calorosa accoglienza esprimendo soddisfazione per aver visto dove fisicamente i finanzieri in quiescenza si ritrovano; ha elogiato il lavoro fin qui svolto ed è rimasto molto compiaciuto del senso di altruismo e fratellanza in cui vive e si manifesta l’Associazione, evidenziando, inoltre, il profondo legame che intercorre tra le forze in servizio e quelle in congedo. Il Colonnello Marra ha quindi consegnato la tessera a due nuovi soci della Sezione A.N.F.I. La visita si è conclusa con un sobrio buffet.