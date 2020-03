“Gara Tpl: alla fine i francesi costano più di Mobit”

Lo stanziamento di oltre 17 milioni ad Autolinee Toscane non convince il gruppo che ha partecipato alla gara

SIENA. Da Mobit scarl (consorzio di cui fa parte anche Tiemme) riceviamo e pubblichiamo.

“Dal comunicato stampa della Regione del 3 Marzo 2020, Mobit apprende che la Regione ha stanziato a beneficio di Autolinee Toscane, aggiudicataria del servizio, ma ancora sub judice, ulteriori 17.344.000 euro, pari a circa il 6,80% in più per ogni km di servizio. Perché?

Leggiamo nel comunicato motivazioni tutt’altro che convincenti, tanto da sembrare un regalo non richiesto.

Il paradosso è che con questa nuova elargizione l’offerta di Mobit, sempre sul tavolo, a questo punto risulta assai meno costosa, oltre ad essere stata valutata migliore per qualità del servizio offerto già in sede di gara”.