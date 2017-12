Gara di beneficenza al Royal Golf La Bagnaia

E' organizzata dal Rotary Club Siena Est

SIENA. Sa­bato 8 ottobre avrà luogo una gara di beneficenza al Royal Golf La Bagnaiaa favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal recente terremoto, organizzata dal Rotary Club Siena Est e aperta a tutti i golfisti. Gli organizzatori, per favorire una numerosa parte­cipazione per una consistente raccolta di fondi, hanno voluto fissare la quota di iscri­zione a 50,00 euro (gara+green fee).

La formula prevista sarà 18 buche Stableford due categorie. Nel corso del pomeriggio verrà effettuata una gara sul put­ting green, aperta soprattutto ai non golfisti con una ricca dotazione di premi e una tassa di iscrizione di 10,00 euro. Tutte quante le somme raccolte verranno messe a disposizione dei Club Rotary che operano sul territorio, assicurando una de­stinazione sicura e mirata ai problemi effettivi delle popolazioni residenti in quelle zone. Il Rotary è conosciuto per avere percentuali di liquidazione che nessun’altra or­ganizzazione può assicurare e in questo caso, trattandosi di un intervento diretto sul territorio nazionale, viene garantito il 100% dell’erogazione dei fondi raccolti.