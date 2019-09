Furgone va a fuoco sulla tangenziale

SIENA. I Carabinieri del radiomobile sono accorsi sull’Autopalio, avendo visto una colonna di fumo nero all’altezza della bretella di uscita Siena nord in ingresso per Siena. Un furgone ha preso fuoco ed è stato parcheggiato a bordo strada dall’autista che è riuscito a mettersi in salvo.

È stato necessario gestire il traffico lungo la bretella, rimasto bloccato fino all’intervento sia dei Carabinieri che degli agenti della Stradale e Vigili del fuoco.