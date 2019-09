Furbetti del canone: la Finanza ne scopre due in Valdichiana

SIENA. Dall’inizio dell’anno numerosi sono i controlli eseguiti in tema di pagamento del codice speciale Rai, molti dei quali con esito irregolare. Questa volta a finire nelle maglie delle Fiamme Gialle senesi sono stati un bar-caffè ed un B&B, entrambi nella zona della Valdichiana, i cui rispettivi titolari si erano “dimenticati” di versare il tributo dovuto per gli apparecchi televisivi installati nei propri locali.

A differenza della tassa ordinaria, che a partire dall’anno 2016 viene inserita nella bolletta della luce, il tributo per gli esercizi pubblici che detengono apparecchi televisivi è dovuto in relazione alla tipologia di attività esercitata ed è proporzionale alla categoria di appartenenza ed agli apparecchi detenuti, variando dagli oltre 6000 euro dovuti da un albergo di lusso ai 200 euro per strutture ricettive con un solo televisore.

Gli effetti distorsivi causati da siffatte forme di illecito fiscale alterano le regole del mercato, creando un indebito vantaggio competitivo per i commercianti non in regola, in danno di quelli corretti. Inoltre, l’evasione delle imposte produce effetti negativi per l’intera economia, danneggiando le risorse economiche dello Stato ed accrescendo il carico fiscale per i contribuenti che operano nel rispetto della legalità.