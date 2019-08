Fucito (CasaPound): “L’arcivescovo pensi alla chiesa e ai fedeli senesi”

Il portavoce contesta l'intervento di Lojudice sul decreto sicurezza

SIENA. “Il Vescovo pensi alla Chiesa e ai fedeli ed eviti di fare politica”. È il pensiero di Sergio Fucito, portavoce comunale di CasaPound Siena, rivolto all’arcivescovo di Siena Lojudice, dopo la sua presa di posizione, contro il Decreto Sicurezza bis approvato dal Senato.

“Fino a qualche anno fa – attacca Fucito – la sinistra era solita ‘richiamare’ la Chiesa ogni qualvolta essa interveniva nella vita politica del Paese, invitandola ad occuparsi di anime e non di amministrazione della cosa pubblica. Oggi, invece, soprattutto in regioni o provincie, come la nostra, governate dalla peggiore sinistra, queste due componenti vanno a braccetto. Da quando, cioè, ha avuto inizio il fenomeno dell’immigrazione selvaggia, clandestina, incontrollata e pericolosa, come testimoniano le cronache degli ultimi anni. Una collaborazione rafforzata dalla nuova linea anti-italiana ed anti-europea di Papa Bergoglio, che oggi ha un’unico interesse: lucrare sul business dell’immigrazione ed imporre un tipo di società dove le differenze culturali tra i popoli vengano annientate.”

“La sinistra senese ed il Vescovo – continua Fucito – anziché sostenere politiche improntate ad una maggior sicurezza nei confronti dei propri cittadini mediante una regolamentazione dell’immigrazione finora inesistente, si preoccupano soltanto della diminuzione degli introiti sia economici che politici che saranno costretti a subire. Ritengo molto grave la presa di posizione di Mons. Lojudice, soprattutto dopo così poco tempo dal suo insediamento.”

“Dichiarazione, quella dell’arcivescovo di Siena che sembra sancire la lontananza dal sentire comune della cittadinanza. Un arcivescovo che trova il tempo di opporsi al Decreto Sicurezza ma che non ha speso una sola parola sul business delle vendite dei bambini in Italia venuto a galla con la terribile inchiesta di Bibbiano. A proposito, Monsignore: su “l’umanità” di questa vicenda non ha nulla da dichiarare?