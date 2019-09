Frecciarossa a Chiusi: presentato Toscanaumbriaintreno.com

collegamenti diretti treno/autobus da e per la Città del Palio: Roma Termini in 2 ore e mezzo, Napoli in 3 e mezzo; Milano in meno di 4 e mezzo

SIENA. E’ stato presentato, presso la sala Aurora della Provincia di Siena, il progetto di incoming turistico territoriale interregionale tra Toscana e Umbria collegato alla fermata alta velocità nella stazione ferroviaria Chiusi-Chianciano Terme. Durante la presentazione sono stati illustrati anche i risultati registrati durante i primi mesi del servizio, che hanno permesso di ottenere da Trenitalia la conferma della fermata fino al 14 dicembre, con possibilità di proroga fino al 6 gennaio e comunque per l’anno successivo nella stagione estiva.

Con la partecipazione del sindaco di Chiusi Juri Bettollini, del vicesindaco Chiara Lanari, del responsabile marketing Frecce di Trenitalia Fabrizio Ruggiero, di Enrico Campanella, settore marketing Trenitalia, della titolare della rete di imprese Etruria Experience Bruna Caira, del presidente Federalberghi Toscana Daniele Barbetti e dei rappresentanti dei Comuni e delle associazioni di categoria, tra cui anche il direttore generale Terme di Chianciano Mauro Della Lena, è stato presentato il percorso che, in sinergia tra diversi Comuni, Regione Toscana, istituzioni e associazioni di categoria dei comparti, ha stimolato la nascita di una rete di impresa e di un portale dedicato alle offerte turistiche di incoming. Trenitalia ha sottoscritto uno specifico accordo di co-marketing per la valorizzazione e promozione dei treni alta velocità nelle Terre degli Etruschi comprese tra Toscana e Umbria (ambiti turistici Valdichiana Senese, Valdichiana Aretina, Terre di Siena, Valdorcia, Amiata, Trasimeno-Umbria).

Sono già stati realizzati: un apposito logo, il portale toscanaumbriaintreno.com, che contiene proposte e pacchetti vantaggiosi acquistabili anche on line, un video diffuso sui treni Frecciarossa, Frecciargento e sui monitor dei Freccialounge oltre che azioni specifiche di direct marketing e promozione sui canali social.

Durante la conferenza stampa è stato inoltre ricordato l’impegno della Regione Toscana che ha già messo a disposizione, oltre ai treni regionali, un collegamento diretto Chiusi – Siena con apposito autobus, in corrispondenza dell’arrivo e della partenza delle Frecce, per collegare Siena a Roma in circa 2 ore e Napoli in 3 ore e mezzo circa, ma anche Milano, in 4 ore e 20 circa, Bologna in 3 ore e 20 circa. Gli attuali orari di partenza e arrivo dell’autobus sono consultabili anche sul sito di Trenitalia facendo una ricerca con arrivo o partenza direttamente su Siena. Da Siena l’autobus parte alle ore 6:33, arriva a Chiusi alle 7:48 senza fermate intermedie poi da Chiusi il Frecciarossa parte alle 7.58 con arrivo a Roma Termini alle 8.58 e a Napoli Centrale alle ore 10.20.

“Piazza del Campo e il Colosseo non sono mai state così vicine – dichiara Bettollini – grazie al servizio di navetta diretto Siena/Chiusi messo a disposizione dalla Regione Toscana e dall’Assessore Ceccarelli, che ringraziamo veramente per il lavoro che ha fatto, un senese può arrivare al centro della capitale in appena due ore e con un servizio di qualità come quello del Frecciarossa. Il messaggio che deve partire dalla conferenza stampa di oggi è quello che serve un impegno vero e concreto da parte dell’amministrazione senese guidata dal sindaco De Mossi affinchè tutti i cittadini di Siena siano pienamente informati del servizio di navetta e del Frecciarossa che parte dalla stazione di Chiusi. Il risultato che abbiamo ottenuto finora, ovvero la conferma della fermata è senza ombra di dubbio una grande vittoria perché frutto di un lavoro sinergico straordinario al quale in pochi all’inizio credevano veramente. Tuttavia non è questo il momento di rilassarci ma, al contrario, dobbiamo lavorare con ancora più energia allo scopo di ottenere un treno Frecciarossa fisso e magari anche più di uno alla Stazione di Chiusi. Raggiungere questo obiettivo significherebbe ottenere una grande vittoria a nome di tutto il territorio delle Terre di Siena. Abbiamo l’occasione irripetibile di riscrivere le pagine del turismo, dello sviluppo economico, della qualità di vita e del lavoro; è arrivato il momento di crederci tutti insieme.”

“Il prolungamento del periodo di fermata del Frecciarossa a Chiusi – dichiara Fabrizio Ruggiero, responsabile marketing Frecce di Trenitalia (FS Italiane) – è la conferma dell’impegno che questo territorio è riuscito a produrre. Uno degli obiettivi di Trenitalia è sensibilizzare i turisti a raggiungere le località più belle d’Italia con un’offerta commerciale più capillare grazie a un treno in partenza ogni 12 secondi. I nostri treni raggiungono non solo le grandi città d’arte, ma anche territori e località di medie e piccole dimensioni ad alta attrattività come le antiche Terre degli Etruschi tra Umbria e Toscana, nonché il capoluogo Siena. Nel corso del 2018, infatti, quasi 8 milioni di turisti stranieri in visita nel nostro Paese hanno viaggiato con Trenitalia facendo registrare una crescita del 20% rispetto al 2017 mentre nel primo trimestre del 2019 si registra già un incremento del 22%.

“E’ un onore – dichiara il vicesindaco del comune della Città di Chiusi Chiara Lanari – coordinare le progettualità e i servizi a favore del turismo e dello sviluppo economico e lavorativo non solo per la Città di Chiusi ma per più territori e ringraziamo tutti coloro che, a più titolo, hanno lavorato e creduto a questo percorso aperto di natura interregionale, che può essere un modello anche per altre realtà. Tutto il lavoro che è stato fatto in sinergia con i territori, le istituzioni, le associazioni di categoria e Trenitalia ha stimolato proposte turistiche che abbracciano un territorio ampio per una valorizzazione e promozione congiunta che speriamo possa essere sempre più implementata ed ottimizzata.”

“Il prolungamento del periodo di fermata del Frecciarossa a Chiusi – sottolinea Bruna Caira, titolare della rete di imprese aperta Etruria Experience che ha sviluppato il portale Toscanaumbriaintreno.com – è la conferma che il territorio è in grado di offrire un’offerta vantaggiosa e variegata e che risponde alle diverse necessità del turista. Siamo, quindi, soddisfatti dei risultati finora raggiunti e continueremo a lavorare con entusiasmo per obiettivi ancora più ambiziosi, ricordando che tutti possono partecipare alla costruzione e al sostegno del portale che ci ha già permesso di sottoscrivere un accordo di co-marketing con Trenitalia. Continueremo a lavorare in questa direzione anche in futuro, in collaborazione con i privati, con le associazioni di categoria e le istituzioni poiché anche i soggetti privati devono fare la loro parte per contribuire alla promozione e allo sviluppo del nostro bellissimo territorio, con tutte le opportunità che offre”

Il presidente di Federalberghi Toscana Daniele Barbetti ha ricordato l’impegno, il sostegno e la partecipazione delle associazioni di categoria e dei soggetti economici dei vari comparti in questo progetto, dettagliando le offerte e le opportunità che esso offre, anche grazie a scontistiche particolari e ad offerte fidelizzazione.