Dopo le polemiche per il lancio della bottiglietta nel corso del Palio d'agosto

SIENA. Il consigliere Comunale FdI Maurizio Forzoni si è autosospeso dalle cariche rivestite in seno al partito ma non da quella istituzionale di consigliere comunale, come da più parti richiesto. La decisione è arrivata nel corso di un incontro di Fratelli d’Italia a cui ha partecipato anche il coordinatore regionale Torselli.