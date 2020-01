Forza Italia in sinagoga nella Giornata della memoria

SIENA. Una delegazione del coordinamento provinciale e comunale di Forza Italia, si è recata alla Sinagoga di Siena, dove è stata accolta dal rabbino Crescenzo Piattelli e da rappresentanti della comunità ebraica. Una visita che Forza Italia ha voluto come segno di attenzione e vicinanza alla comunità ebraica in occasione della commemorazione dei martiri della Shoah.

Un’occasione per conoscere la straordinaria ricchezza della cultura del popolo ebraico, ma anche per riflettere sulle vicende della nostra storia nazionale, tenendo bene in mente l’orrore che è stato perpetrato contro il genere umano il secolo scorso. Chi ha a cuore la cosa pubblica ha il dovere di conoscere e di far conoscere ai giovani ciò che l’odio razziale ha prodotto.

È solo attraverso la conoscenza che possiamo contrastare le raffioranti, sia in Italia che in Europa, espressioni di antisemitismo, odio, razzismo, intolleranza e discriminazioni, che vanno combattute e condannate.