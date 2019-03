Fortezza medicea: allo studio un progetto di valorizzazione

Via libera della giunta comunale alla sperimentazione estiva

SIENA. Allo studio un progetto di valorizzazione della Fortezza Medicea come luogo per ospitare eventi e appuntamenti per tutta l’estate. E’ quello a cui sta lavorando l’amministrazione dopo che ieri la giunta comunale ha dato il via libera a una delibera, proposta dall’assessore al Turismo e Commercio, Alberto Tirelli, in cui si stabilisce di realizzare, in via sperimentale, per il periodo 1° giugno – 30 settembre 2019 un progetto per l’organizzazione di iniziative di intrattenimento musicale, culturale e sportivo.

“Fin da subito abbiamo indicato la Fortezza Medicea come uno dei luoghi da rilanciare per l’organizzazione di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanzaì – spiega Tirelli -. Con l’adozione di questa delibera iniziamo a concretizzare una progettualità troppo a lungo disattesa, ma che, per le sollecitazioni recepite, siamo certi darà nuova vita ad uno degli spazi più belli della città. L’idea di fondo, infatti, è quella di attrezzarla adeguatamente per ospitare proposte diversificate che saranno selezionate e scelte dall’amministrazione “così da offrire nuove occasioni di svago e, soprattutto, nuove opportunità di lavoro”.

Per quanto riguarda il tradizionale “Cinema in Fortezza” organizzato nel periodo estivo, il nuovo progetto del Comune sarà portato avanti nel rispetto dell’affidamento per l’arena cinematografica.