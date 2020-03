Fonte Gaia si tinge di viola per la giornata dei disturbi alimentari

SIENA. In occasione della seconda Giornata Nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare che ricorre il prossimo 15 marzo, Fonte Gaia si tingerà di viola. Il progetto che sostiene la Campagna “Fiochetto Lilla” promossa da ANCI e NEVER GIVE UP ONLUS, è volta a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di grande attualità.

Come ha ricordato l’assessore alla sanità Francesca Appolloni: “i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione rivestono un aspetto di rilevo. Negli ultimi anni infatti sia per l’anoressia sia per la bulimia si è avuto un notevole abbassamento dell’età di esordio, con conseguente elevato rischio di danni permanenti per la salute. Un trend che non può essere sottovalutato”.