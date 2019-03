Fondazione Mps: al via il bando “Campi solari”

Pubblicato un nuovo avviso della Fondazione. 50 mila euro a sostegno delle famiglie per attività socio-educative nel periodo estivo

SIENA. E’ consultabile online sul sito della Fondazione Mps il bando “Campi solari” per attività e progetti socio-educativi per minori nel periodo da giugno a settembre 2019 da realizzarsi sul territorio della provincia di Siena. L’obiettivo è di offrire soluzioni e risposte adeguate ai bisogni socio-educativi delle famiglie in un periodo delicato come quello estivo in cui gli impegni lavorativi dei genitori non sempre si conciliano con il tempo libero dei figli.

Un avviso innovativo e sperimentale per la Fondazione Mps in linea con la programmazione effettuata che prevedono la possibilità di interventi a sostegno alle famiglie con iniziative in grado di favorire sia i processi educativi che la socializzazione attraverso esperienze di dopo-scuola e campi solari.

Le proposte progettuali dovranno favorire gli aspetti educativi, l’interculturalità e l’inclusività, stimolando le collaborazioni fra risorse del volontariato e competenze specifiche professionali.

Possono fare domanda i seguenti soggetti: i Comuni della provincia di Siena, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali anche in partenariato con altri soggetti no-profit. Ogni ente potrà presentare soltanto una richiesta di contributo, singolarmente o in qualità di capofila di un partenariato. Saranno valutati favorevolmente i progetti presentati da partenariati complessi che promuoveranno l’incontro e la collaborazione tra volontariato e competenze in campo educativo.

L’importo complessivo messo a disposizione è di 50.000 euro. I contributi concessi non potranno essere superiore a 5.000 euro e dovrà essere assicurato un cofinanziamento minimo del 40% del costo del progetto. Dettagli per le condizioni di accesso, criteri di selezione e valutazione sono consultabili accedendo all’area riservata nella sezione dedicata “Bandi e call” all’indirizzo www.fondazionemps.it.

Il termine per la presentazione dei progetti è il 24 aprile 2019 alle ore 15.30.