Fondazione Mps a sostegno dell’emergenza del territorio

Fises e Microcredito riceveranno un consistente contributo

SIENA. Alla luce delle attuali difficoltà a cui sono sottoposte famiglie e imprese del nostro territorio, Fondazione Mps già da giorni sta valutando da una parte le modalità di intervento compatibili con la propria normativa di riferimento e, dall’altra, quelle più utili ed efficaci per aiutare le necessità più urgenti della comunità.

Nonostante una buona parte delle risorse programmate per il 2020 sia già stata assegnata ai vari progetti, gli interventi in fase di implementazione della FISES e del Microcredito di solidarietà non mancheranno di ricevere un consistente contributo della Fondazione Mps cercando, per quanto possibile, sia di coinvolgere tutti gli altri attori istituzionali e sociali, sia di non distogliere troppo l’attenzione dai vari programmi di crescita e sviluppo del territorio di medio-lungo termine a suo tempo definiti nei documenti strategic