FN: “Stop spaccio e aggressioni”, passeggiata per la sicurezza alla stazione

SIENA. “Nel corso della serata di venerdì (15 marzo) un gruppo di militanti di Forza Nuova Siena ha effettuato una passeggiata per la sicurezza presso la stazione di Siena e lungo il piazzale Rosselli”, dichiara Alessandro Dolci Segretario di FN per la provincia di Siena.

“L’iniziativa, come avevamo già annunciato, è nata per dare un segnale volto alla riappropriazione di un luogo pubblico contro la presenza di una vera e propria “piazza di spaccio”, alimentata per lo più da soggetti extra-comunitari, che da mesi rifornisce il triste e deprecabile giro di consumo di stupefacenti nella nostra città.

A ciò si aggiunge il frequente verificarsi di episodi di aggressione in danno degli autisti e controllori degli autobus nonché delle ferrovie e del servizio taxi. Anche per questi motivi la nostra presenza è servita a lanciare un segnale chiaro e deciso affinché chi di dovere stronchi questi episodi.

Riteniamo – conclude Dolci – che il decreto Salvini sia insufficiente e che la politica dei rimpatri avviata dallo stesso Ministro dell’Interno sia di mera facciata. Per quanto riguarda l’Amministrazione comunale senese, il competente Assessore ha promesso l’invio agenti in borghese e il monitoraggio delle aree a rischio: ci auguriamo che non si tratti solo di buoni propositi perché in ogni caso Forza Nuova sarà sempre pronta ad intervenire”.