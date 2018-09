FN: “Stazione di Siena: arresti aumentati dopo nostre passeggiate”

Il gruppo senese interviene sulla sicurezza nella stazione ferroviaria e sottolinea il ruolo svolto dalle passeggiate per la sicurezza

SIENA. A seguito delle passeggiate per la sicurezza – dichiara il Segretario politico di FN Siena Alessandro Dolci – effettuate da FN Siena in zona Stazione e piazzale Rosselli, abbiamo constatato l’aumento dei controlli e degli arresti di soggetti dediti ad attività criminose: ciò lo si evince dai comunicati stampa e dai dati pubblicati settimanalmente dalle competenti autorità, le quali sottolineano l’incremento di attività nelle predette zone.

Riteniamo – prosegue Dolci – che la nostra attività di sensibilizzazione al problema criminalità, affrontata in modo dinamico e concreto rispetto alle chiacchiere delle altre forze politiche, abbia cominciato a svegliare qualcuno e sia stata perciò determinante per l’aumento dei controlli e dei provvedimenti adottati.

Evidentemente – precisa Dolci – se gli arresti e i controlli hanno registrato una flessione in aumento da quando abbiamo lanciato le passeggiate, è chiaro che il problema effettivamente era ed è presente e che le sciocche polemiche sollevate dai soliti noti si sono rivelate totalmente infondate.

Pertanto – conclude Dolci – oltre a mantenere alto il livello di attenzione in quelle zone, continueremo a controllare la situazione della sicurezza in città così come in tutta la Provincia.