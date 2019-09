Fn Siena: “Passeggiata per la sicurezza in Salicotto e Pantaneto”

SIENA. “La scorsa notte un gruppo di militanti di Fn Siena ha effettuato una passeggiata per la sicurezza nelle zone di via Salicotto e via Pantaneto: “Dopo i recenti e gravi fatti di cronaca accaduti in via Salicotto e nei vicoli della zona, con episodi caratterizzati da risse, pestaggi e minacce tra bande di giovani molto probabilmente legati anche alla gestione e al traffico di droga (proprio sabato 21 in p.zza del Mercato sono stati individuati dalla Polizia stupefacenti nascosti in una automobile), FN Siena ha deciso di lanciare l’iniziativa, come già annunciato, del controllo di quartiere” – comunica Alessandro Dolci segretario di FN Siena – .

“E’ il momento dell’azione, non delle chiacchiere: ci chiediamo inoltre dove siano gli uomini in divisa in più promessi per Siena dall’ormai ex Ministro dell’Interno Salvini e cosa Salvini e la Lega senese (presente in Consiglio Comunale in quota maggioranza) abbiano fatto in concreto per la sicurezza di Siena e dei senesi. A giudicare da quello cha accade sembra ben poco, a parte qualche gazebo autoreferenziale con le solite promesse per prendere voti e poltrone” – commenta Dolci – .

“Ricordiamo – conclude Dolci – che la nostra sede in via Salicotto è sempre aperta per raccogliere segnalazioni su problematiche di degrado e sicurezza: siamo sempre pronti a farci portavoce dei cittadini con le Istituzioni e ad aiutare chi ha bisogno”.