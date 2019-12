FN Siena lancia l’iniziativa: “Difendiamo il Presepe”

SIENA. “Nella tradizione pagana il 25 dicembre segnava la rinascita del “Sol Invictus” (Dies Natalis Solis Invicti), nella religione cristiana segna la venuta al mondo di “Gesù Cristo”. Anche l’allora cardinale Joseph Ratzinger (poi Papa Benedetto XVI) parlò della cristianizzazione della festa antico romana dedicata al sole e agli dei che lo rappresentavano. Dunque una data che nel passare dei secoli ha sempre segnato una parte fondamentale della nostra identità e che è richiamata da una rappresentazione quale è il “Presepe”, che celebra proprio la nascita del “Figlio di Dio”, dichiara Alessandro Dolci, Segretario di FN Siena.

“Purtroppo si deve constatare che anche il Presepe oggi rischia di diventare oggetto di contesa politica per colpa di chi, nel nome di un distorto e “peloso” multi-culturalismo tanto caro alle sinistre quanto pericoloso per la nostra identità occidentale, vorrebbe cancellare o nascondere segni e simboli della tradizione. Molti sono stati infatti i casi di presepi dissacrati da rappresentazioni totalmente fuori luogo ed estranee al vero spirito del Presepe e del suo significato. Per questo anche Forza Nuova Siena vuole incoraggiare i Sindaci e le amministrazioni comunali, affinché veglino sul rispetto della cultura italiana e, in particolare modo, sulla celebrazione di essa anche nella sua sfera religiosa”, conclude Dolci.