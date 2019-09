FN Siena a Pistoia contro la censura di FB

Sabato 21 si terrà una manifestazione regionale

SIENA. “Tutti con il tricolore uniti contro il bavaglio e la censura di facebook: questo sabato FN Siena, assieme a tutte le sezioni toscane sarà a Pistoia per il presidio organizzato nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini che intendano manifestare contro la scandalosa censura messa in atto da Fb.” – dichiara Alessandro Dolci Segretario di FN Siena -.

“Non solo i profili di dirigenti e militanti ma anche profili di persone comuni, “colpevoli” di aver condiviso qualche foto, sono stati colpiti dalla mannaia di Fb. Con la scusa di un odio diffuso tutto da dimostrare si mette il bavaglio a chi non è supinamente in linea con il pensiero unico politicamente corretto” – prosegue Dolci -.

“Sono già partite importanti azioni legali patrocinate da avvocati di livello nazionale, ma ogni italiano libero deve mostrare il coraggio di opporsi oggi per non perdere il diritto di esprimersi domani. L’invito a manifestare – conclude Dolci – è rivolto ad ogni italiano libero che voglia dimostrare il coraggio di opporsi alla censura delle idee visto che il Governo Conte bis minaccia di fare come Facebook anche fuori dai social”.